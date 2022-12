"No se sabe si reír o llorar", el impactante video de Alejandro Riaño sobre el paro nacional

Alejandro Riaño volvió a dejar a los colombianos con la boca abierta después de publicar un impactante video cuestionando el accionar del Gobierno en el paro nacional, así como las órdenes impartidas desde la fuerza pública.

En el video aparece Riaño junto a su 'gabinete' planeando la forma de convencer al pueblo y a sus fuerzas armadas de seguir enfrentados. No obstante, en medio de la reunión uno de los miembros del Esmad manifiesta que "tiene miedo y que no quiere seguir atentando contra el pueblo".

"Quiero que sepan que yo desde niño siempre quise ser policía, siempre me gustó la Policía. Pero es que uno a veces se aburre señor, uno no siempre puede andar con la frente en alto y justamente ahora yo estoy muy preocupado porque hay mucho compañero por ahí que está saliendo a marchar en nombre de la institución, a matar jóvenes inocentes. Y que si hay vándalos, claro que sí, los hay, pero son muchas más las personas que están marchando, inocentes. Yo me metí en esto porque soy del pueblo y pa´ defender al pueblo. Yo los escucho gritar libertad y escucho por la radio la orden de disparar para callarlos. A mí me da de todo señor, a mí me tiemblan las manos...yo quisiera como tirar todo y salir corriendo, y no soy el único", dijo llorando el actor.

Posteriormente, los líderes los alientan a seguir luchando para defender la institución y salen a enfrentarse nuevamente con los manifestantes, pero para sorpresa de muchos no hay balas ni sangre, sino abrazos fraternos entre ambos bandos que se unen para acabar con los 'líderes'.

El video termina con manifestantes y fuerza pública regresando a casa para abrazar a sus familias y con el mensaje de que la unidad lo puede todo.

El video ha recibido múltiples comentarios de los ciudadanos conmovidos con el impactante video que invita a la reflexión.