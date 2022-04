Novia es detenida en plena boda por drogar con marihuana a sus invitados

Una mujer quedó detenida mientras se realizaba su matrimonio en los Estados Unidos , después de confirmarse que había drogado a sus invitados con marihuana.

Lo que se suponía que iba a ser el día más feliz de su vida, terminó siendo todo un escándalo cuando ella, en complicidad con la mujer encargada del catering, decidieron introducir cannabis en la comida que se repartió durante la ceremonia.

A la fiesta habían asistido más o menos unas 40 personas, quienes se asustaron cuando comenzaron a sentir síntomas extraños y que su corazón se aceleraba sin ninguna razón.

Algunos invitados sintieron mareos y náuseas y no entendían lo que estaba sucediendo, por lo que decidieron llamar a la policía, quienes se dirigieron rápidamente hasta la casa club de Longwood, situada cerca de Orlando.

Las autoridades detuvieron a la novia identificada como Danya Shea Glenny, y a la encargada del catering, Joycelyn Montrinice Bryant, luego de confirmarse que ellas fueron las encargadas de drogar a los invitados.

Después de realizarle estudios a los invitados, se determinó que "varias personas dieron positivo a YHC", compuesto psicoactivo de la marihuana.

Recordemos que Estados Unidos el uso de la marihuana es legal, por lo que ese no fue el problema, el tema es que no se le advirtió a los invitados y no hubo consentimiento por parte de ellos.

Algunas personas testificaron que en ningún momento se les informó que había cannabis en la comida, mientras que uno de ellos comentó que al sentirse extraño le preguntó a la novia si los había drogado y ella dijo que sí.

Las dos mujeres están en libertad bajo fianza y en el mes de junio se debe presentar ante un juez. Ambas fueron acusadas de manipulación, negligencia culposa y suministro de marihuana.