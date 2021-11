¡Nunca se han visto! se conocieron por Facebook y se casaron por zoom

Las relaciones virtuales muy pocas veces terminan bien y menos si no se conocen personalmente, pero cuando hay amor verdadero se puede superar los obstáculos y tener un final feliz, este es el caso de una pareja que se conoció por Facebook y se casaron por Zoom.

En medio de la pandemia muchas personas se volcaron a las redes sociales para conocer nuevas personas y pasar un rato agradable. Eso fue lo que hizo Ayse de 26 años nacida en Lancaster, y Darrin, de 24 años, de Detroit, Estados Unidos, quienes se conocieron en internet.

Todo empezó cuando la joven comenzó a hablar con un señor llamado Kenda, de 56 años, en un grupo de Facebook creado para unir amigos por correspondencia de todo el mundo.

Kenda le dijo a Ayse que tenía un hijo de 24 años y que le gustaría que la conociera.

Los chicos hablaron día y noche por muchos días, a pesar de la diferencia horaria entre los dos países, y después de compartir tanto virtualmente decidieron dar el siguiente paso y formalizar su relación.

En el mes de julio la chica había planeado viajar a Estados Unidos para conocer a su novio pero por la pandemia no pudo realizar el viaje.

Su noviazgo virtual que duró 8 meses, pasó a algo más cuando Darrin llamó a su novia y le propuso matrimonio via Zoom a lo que ella le respondió que si.

Ayse dijo “Cuando respondió a la llamada parecía muy nervioso, lo cual no era propio de él, pero pronto entendí por qué cuando se arrodilló y me pidió que me casara con él. Él habló con mi padre de antemano para pedirle permiso, lo que me pareció muy dulce”.

La ceremonia se hizo virtualmente por Zoom y allí los dos prometieron amarse toda la vida “No creo que nadie esperaba esto cuando comenzamos a hablar el año pasado . Pero estamos casados y todo es completamente legal y oficial. Todavía no puedo creerlo" concluyó la novia.