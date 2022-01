El mal uso del tapabocas y la negativa a vacunarse contra la COVID-19 sigue generando polémica en el mundo y desatando fuertes críticas contra las personas que no se han inoculado y las que no usan o portan incorrectamente este elemento sanitario de protección.

En medio de las críticas, se dio a conocer un video en el que un periodista, que quiso hacer un fuerte llamado a los antivacunas, terminó perdiendo el control y 'reventando' a gritos el set en el que presentaba.

Se trata de un clip en el que aparece el periodista mexicano Leonardo Schwebel y quien, en momentos en que le dieron paso para presentar su noticia, se despachó contra los llamados antivacunas.

El presentador del programa de Telediario El Pulso de Guadalajara, en Jalisco, dedicó su espacio informativo para hacer un contundente llamado a las personas que, además de no vacunarse contra Covid, usan mal el tapabocas.

"Esto tan fácil ha generado un sinfín de problemas. Ponerse el maldito tapabocas, cubriendo nariz y boca, es verdaderamente una ciencia; necesitamos una licenciatura para ponerse bien el maldito cubrebocas", inició diciendo el periodista.

Sin embargo, su crítica fue subiendo de nivel y las expresiones del presentador tomaron un tono más agresivo diciendo que "yo estoy a favor del cubrebocas, y todos los que son antivacunas, para mí, son unas moscas y a las moscas no se les convence de que sean abejitas, les gusta estar en la popó. Está bien, quédense en la popó, no me importa, pero sí me importa que no me contagien".

Continuó diciendo: "Su libertad de ser imbéciles por no quererse vacunar no les da derecho a que me contagien a mí".

Leonardo Schwebel reconoció que efectivamente hay personas que, con todo y vacunas, se contagian; pero hay que seguir los protocolos, tengo que usar el cubrebocas, gústeme o no".

Pero allí no paró su intervención, pues su tono siguió aumentando de nivel, así como sus palabras y, evidentemente indignado, criticó que, además de no vacunarse, las personas no usan bien el tapabocas.

"Imagínate, yo estoy en un casino y salgo me voy a una taquería donde puedo hacer lo que se me pegue la regalada gana... pero la libertad no te da derecho de fregar al prójimo; ustedes, malditos antivacunas, bola de imbéciles, déjense de fregaderas y por lo menos pónganse el maldito tapabocas y dejen de estar fregando al mundo", expresó airado el periodista.

"Sí, tú, antivacunas, eres un imbécil, ponte el cubrebocas. Ahí te voy", terminó gritando y casi que sobre la cámara.