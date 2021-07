Puso a su hija a vender chicles en la calle como castigo porque no la respetaba

Karen Mejía es una mujer que se hizo viral por el castigo que le dio a su hija, pues la puso a vender chicles como castigo porque no solo la irrespetaba, sino que no valoraba todo lo que le daba.

De acuerdo con la mujer, su hija no estaba satisfecha con todo lo que le daba, al parecer, a la menor le parecía que era muy fácil ganarse la plata, por lo que cada vez no solo le exigía más, sino que no era conforme con nada.

Asimismo, la pequeñita era rebelde y no respondía en el estudio, por lo que cansada de sus malos comportamientos decidió hacerle un cartel y ponerla a vender chicles en la calle.

“Vendo chicles porque no valoro lo que tengo”, decía el cartel.

Y aunque deseaba que no le compraran los chicles, ya que quería que se diera cuenta de lo difícil que es la vida, personas terminaron comprándole, mientras le daban consejos.

“Ojalá que nadie le comprara a esta niña para que en verdad sepa lo que cuesta la vida. Espero que entienda cuánto la amo y me esfuerzo por ella; no me da vergüenza, vergüenza el comportamiento que ha estado teniendo”, manifestó la madre a través de redes sociales.

Tras la publicación de la madre, personas no pararon de felicitarla mientras que otras repudiaron el hecho.

Por una parte, unos dijeron que hizo lo correcto, ya que como a la niña no le agrada lo que le dan y no mejora su comportamiento, ni quiere responder en el estudio, pues debía ponerse es a trabajar para no perder el tiempo, ganar dinero y aprender a valorar a su mamá.

Sin embargo, otros creyeron que el castigo fue demasiado duro.

