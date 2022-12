¿Castigo ejemplar? Papá obligó a su hija a LAVAR ropa por perder el año

Nicole Yuretsi, una joven de 14 años perdió el año por segunda vez consecutiva. Su papá quiso tomar medidas al respecto y publicó el castigo.

“Ella perdió el año y me acaba de comprobar que ella quiere ser ama de casa, y como quiere ser ama de casa, le va a lavar la ropa a su papá (…) no se quiere preparar, no quiere ser nadie en la vida”, dijo.

Aclaró que no estaba insultando ni desmeritando esta labor, pero sí aclaró que, en su mayoría, estas mujeres no habían recibido oportunidades en la vida.

Mientras el papá grababa, Yuretsi se soltó su cabello y no pronunció una sola palabra. Atendió el castigo de su padre y se paró frente al lavadero para empezar.

“Le va a lavar la ropa a un hombre que la mantiene”, expresó. Al final, dijo que la historia continuaba y que iba a revisar prenda por prenda para asegurarse de que todo quedara bien.

En las redes sociales se armó un verdadero debate sobre el castigo. “Ojalá yo hubiese tenido un padre así, no hubiera tenido que pasar por tantas cosas. Ella no sabe, pero esta es una de las mejores lecciones que va a recibir en toda su vida”, comentó un usuario.

Por su parte, otros criticaron la conducta del padre de familia,”Avergonzarla no es el castigo. ¿Más bien por qué no estuvieron pendiente del proceso durante todo el año para evitar esto? Dele una oportunidad”, escribió otro cibernauta.