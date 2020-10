¡Qué suerte! Inspirada en ‘Dragon Ball Z’ joven le celebró el cumpleaños a su novio

Quien dice que los personajes animados son solo para niños. En muchas ocasiones jóvenes y adultos disfrutan como nunca series y películas de este tipo.

Así ocurre con este hombre aficionado a la serie japonesa ‘Dragon Ball Z’ quien fue sorprendido en el día de su cumpleaños luego de que su amada novia le hiciera una celebración inspirada en el recordado y famoso anime.

Sin lugar a dudas la infancia de este suertudo compañero estuvo marcada por el programa en el que Goku, Vegeta, Gohan, Trunks, Piccolo y los demás combaten para salvar al mundo de malvados enemigos.

En las imágenes se aprecia la espectacular decoración que realizó esta joven mujer, además del particular traje que llevaba puesto el cumpleañero.

La fiesta que miles quisieran tener, tenía: bombas con los colores del traje que utiliza Son Goku, el Símbolo Kanji del mismo traje naranja, de fondo la figura del príncipe de los Saiyajin, Vegeta y del icónico Kakaroto, ambos en fase Super Saiyajin Blue.

Mediante una cuenta de Facebook con el nombre ‘Daule Divertido’, las fotografías de la pareja se volvieron tendencia en redes.

“Si no me van a celebrar mi cumpleaños así, entonces no quiero nada”, describen en la publicación.