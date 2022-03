Supuesta fanática de J Balvin lo "defiende" con curiosos cuestionamientos a Residente

Hace algunos días el cantante puertorriqueño Residente lanzó su nueva canción, en la cual mencionó en algunas rimas a su colega J Balvin , frases que no fueron muy bien recibidas por amigos y seguidores del cantante paisa.

Por medio de las redes sociales algunas personas se pronunciaron al respecto y rechazaron la forma en la que René Pérez se dirigió al intérprete de 'Colores'.

Así mismo, algunos seguidores hablaron del tema, pero una mujer en especial se viralizó al mostrar su enojo contra Residente y querer 'defender' a su ídolo J Balvin.

En la filmación, se puede ver que la joven está sentada en la parte de atrás de un carro y muy seria habla a la cámara y comienza diciendo: "Yo sé que ustedes me van a decir que no me meta en lo que no debo porque no me importa, pero en realidad yo estoy muy indignada por todo lo que está pasando porque le tiraron a J Balvin en una canción".

Al parecer la joven quería defender a su ídolo, pero muchos usuarios piensan que más bien lo hundió con sus palabras: "Residente, no estás consiente de que tú eres un hombre de 44 años y te estás peleando con un niño chiquito de 36 años, J Balvin tiene 36 años, ¿sabes la diferencia?, la diferencia son de 8 años, es como si yo me hubiera puesto a pelear con un niño de kínder, obvio le voy a ganar porque es un niño indefenso que no se sabe defender y yo como mayor tengo más, no sé, vivienda o algo...".

La joven siguió regañando a Residente y le cuestionó el por qué no se mete con un artista de su tamaño:"Porque no te metes con alguien de tu tamaño, con Eminem, con daddy Yankee, no verdad, porque te da miedo...".

La fanática de J Balvin aprovecha en algún momento de la filmación para asegurar que se va a casar con su ídolo paisa y que si no es con él, será con Bad Bunny.

Como una estocada final, la mujer le hizo una fuerte advertencia a Residente: "Si tú sigues molestando a mi Balvin chiquito bebé, yo se rapear y te voy a hacer una canción tirándote".

La joven se viralizó rápidamente con este video en todas las redes sociales y causó risa en miles de personas que han compartido el contenido.