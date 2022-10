¡Todo mal! joven pidió un tatuaje en el labio pero su tatuador entendió otra cosa

Realizarse un tatuaje para muchas personas es algo importante ya que la marca quedará para toda la vida en el cuerpo. Eso mismo fue lo que pensó una joven llamada Wilma Hägglundo, originaria de Suecia al querer tatuarse su labio en la parte interior.

Cuando la mujer le explicó la idea al joven que la iba a tatuar, al parecer este no le entendió del todo y realizó la marca en la parte visible del labio. Allí se alcanzaba a leer la palabra 'Meow' que significa maullido en inglés

Al ver el resultado final, Wilma estalló en llanto y no dudó de compartir su experiencia en las redes sociales convirtiéndose en viral rápidamente.

En una primera publicación la mujer mostró lo que quería, allí se veía un tatuaje llamativo en la parte interior del labio y luego compartió la imagen de lo que le había hecho tatuador.

En otro posteo en su cuenta de TikTok, Wilma Hägglundo mostró que se estaba intentando quitar el tatuaje con laser y poco a poco este estaba desapareciendo de su labio.

Como era de esperarse, los posteos en la red social cuentan con miles de reproducciones y cientos de internautas opinaron sobre esta situación. Algunas personas se solidarizaron con la joven, mientras que otros la cuestionaron preguntándole si no sentía que el hombre estaba tatuando en la parte exterior y no en la interior.

"Pero ella no se da cuenta en el proceso, que se lo esta haciendo fuera y no dentro?", "Por qué se hizo eso ?", "A puro labial rojo ahora 😂", "Necesito saber como va a seguir esta historia", "y no se entera de que la están tatuando por fuera y no por dentro?? y pago el tatuaje después de eso??", son algunos de los mensajes.

