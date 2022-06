VIDEO: Al ritmo de 'El santo cachón', Joven descubre que su novia lo engaña con su mejor amigo

En las redes sociales todos los días se viralizan contenidos divertidos que se vuelven virales, como la filmación que se publicó hace poco por medio de la plataforma de videos de TikTok en el que un joven cuenta al ritmo de la canción el santo cachón, que descubrió que su novia lo estaba engañando con su mejor amigo.

Al principio de la filmación todo parece normal. Hay una pareja que se está besando en un supermercado y se ven muy románticos, sin embargo, algunos segundos después otro hombre aparece en la cámara y la pareja se separa rápidamente al parecer para no ser 'pillados' en la situación.

El segundo joven abraza a la mujer y siguen charlando, al parecer él sería el novio oficial de la mujer.

El protagonista del video publicó la filmación junto con su reacción en su cuenta personal de TikTok, además, musicalizó el video al ritmo del tema el santo cachón de Los Embajadores Vallenatos.

El joven explicó la situación: "No hay mucho que hablar, el video muestra todo lo que pasó. El video es de hace un tiempo, pero hasta ahorita me di cuenta de ello. Nunca fuimos nada oficialmente, estábamos saliendo por bastante tiempo".

De acuerdo con lo que el hombre contó, el otro joven era su amigo: "éramos amigos muy cercanos, lo conocí gracias a ella. Ella me lo presentó como su amigo, su hermano".

El video ha recibido miles de comentarios de todo tipo: "Amor es amor🤷🏼‍♂️", "Has el Tik tok de eramos 3 jajajaja sin miedo al exito", "ojalá yo me hubiera dado cuenta por un Tiktok jajaja al menos me hubiese vuelto famoso jajaajaj", y muchos más.