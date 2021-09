Video: alumno olvidó apagar su cámara y toda la clase lo vio haciéndose el 'autodelicioso'

Un bochornoso caso se presentó durante una clase virtual de México , en donde un alumno llamado Luis, olvidó apagar su cámara y fue captado (según lo que se observa en el video), satisfaciendo su miembro masculino.

En la grabación que hizo uno de los asistentes a la transmisión en Zoom y que luego la publicó a sus redes sociales , se aprecia el recuadro de Luis, quien aparentemente tenía apagado el micrófono y mucho menos escuchaba las advertencias por parte de sus compañeros.

"Luis no, espérate no, en la cámara no Luis, Luis no. Luis la maestra", son algunos de los intentos en vano que hicieron los estudiantes en un tono jocoso.

Sin saber cómo más reaccionar, uno de sus amigos decide llamarlo a su celular y le dice "güey, apaga tu cámara ya", a lo cual Luis reacciona de manera inmediata en medio de su asombro. En cuestión de horas, el video se volvió viral y recibió todo tipo de críticas.

Aunque muchos internautas creen que Luis estaba actuando, otros no están de acuerdo con hacer pública su imagen, ya que afectaría de manera contundente la reputación y moral del estudiante. "Paro bolas a la clase", "Estaban en clase de educación sexual", "Ya le habían enviado tokens y todo", fueron algunos de los comentarios.

Publicidad