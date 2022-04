VIDEO: Atrapó a su esposo con la amante en pleno transporte público y armó tremendo escándalo

En las redes sociales se hizo viral un video en el que, al parecer, una mujer que iba sentada en el Metro, se encontró cara a cara con su esposo y la supuesta amante; el hecho ocurrió en Lima hace un par de días.

Todo empezó entre la estación Caja de agua y la estación Grau, según narró un usuario, identificado Nilton Ruiz, quien subió toda la historia a su cuenta de TikTok, convirtiendo su video en viral.

Publicidad

En las imágenes se puede ver a las dos mujeres peleando en una de las cabinas del tren, mientras los demás pasajeros intentan separarlas.

“Yo entro al tren y la mujer (la esposa) ya estaba sentada dentro en el asiento reservado’ (...) yo no me di cuenta en qué parte subió el infiel y la amante; pero entre la estación Caja de agua y la estación Grau suben ellos y se sientan al costado de la esposa ‘oficial’. Ellos no se dieron cuenta, estaban acaramelados, pero la esposa se dio cuenta, miró a la chica y le comenzó a recriminar a los gritos”, contó el usuario de TikTok.

Publicidad

Según reveló, los pasajeros comenzaron a defender a la joven que estaba siendo agredida por la furiosa mujer: “En el tren pensábamos que ella (la amante) era la inocente y la estábamos defendiendo porque estaba siendo atacada por la otra mujer”.

Sin embargo, la esposa comenzó a acusarla de haberse metido con su marido y fue allí que todas las personas se dieron cuenta de lo que ocurría.

Publicidad

“Cuando la señora suelta al infiel, comienza a hablar: ‘¡Ella es la amante! Ella va a pagar todas las lágrimas que mis hijos van a llorar’. Allí la gente comenzó a insultar a la jovencita, mientras ocurría eso, el esposo ya se había fugado hacia al fondo.”, agregó.

@niltonomarruizcha dos mujeres se hagarran a golpe en el tren eléctrico de lima hombre sube al tren,y sin darse cuenta se sienta al costado de su mujer con su amante triste realidad 😔😭 ♬ Dos Mujeres un Camino - Laura Leon

Publicidad