VIDEO: Compró comida solo para él luego de que su compañera no llevara dinero a la primera cita

Para muchas personas la primera cita es muy importante para poder conocer un poco más a esa persona por quien se siente cierta afinidad.

Normalmente siempre se quiere dar una buena impresión frente a la otra persona para intentar que la relación de un paso más.

Hace poco se dio a conocer por medio de la red social de TikTok una historia que se volvió viral y puso a hablar a los internautas a favor y otros en contra.

Heydi, más conocida en la red social como @Heydiberber, compartió con sus miles de seguidores una situación que vivió y no le gustó para nada.

Resulta que la chica tuvo su primera cita con un joven y a ella se le olvidó llevar dinero para esa salida, una vez estando en el restaurante se sentaron en una mesa y el chico solo pidió comida para él y a ella no la invitó ni a un vaso de agua.

Publicidad



El video que se compartió en TikTok fue grabado por ella misma en el justo momento en el que su cita se estaba comiendo unas ricas alitas y ella lo veía. En las imágenes Heydi dice: "En nuestra primera cita no tenía dinero así que solo se compró comida para él. ¿Debería salir con él de nuevo? Me dijo págame o no me hagas caso".

Los comentarios sobre este video fueron diversos y hubo quienes apoyaron al chico debido a que según ellos las relaciones se deben manejar de una forma pareja y en un 50/50, otros apoyaron a la chica y criticaron la falta de caballerosidad del muchacho.