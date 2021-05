Video: estudiante del Rosario denunció que docente la censuró por apoyar el paro nacional

Una joven identificada como María Camila Guerrero, estudiante de derecho de la Universidad del Rosario, denunció a un docente a través de redes , pues, según dijo ella, la censuró cuando expresó algo referente al paro nacional mientras estaba en clase.

“Hoy me censuraron en clase por tener una fotografía que decía: ‘Qué difícil estudiar mientras matan a mi pueblo’. Qué tristeza que ni en la academia se quieran dar discusiones reales”, escribió la joven junto a la grabación de la clase.

En el video se ve al docente pidiéndole no meter otros temas que no tienen que ver con la clase.

“Le voy a pedir un favor María Camila, retíreme ese mensaje. Yo estoy dictando clase y no quiero meterle otros temas. No quiero meterle sesgos de ninguna clase. Me hacer el favor y lo retira. Mientras yo esté en clase no quiero sesgos de nada”, dijo el docente.

Tras lo dicho por el profesor, la joven le explicó el por qué compartió dicha imagen por medio del grupo mientras estaba en plena clase, por lo que el docente se enojó y le exigió que ya quitara esa imagen y que si quería protestar debía hacerlo fuera de su clase.

Finalmente, al ver que la joven no lo quitaba y se seguía justificando, el docente se exaltó y le dijo que si no podía acatar las normas, que por favor se retirara de la reunión.

Muchos internautas cuestionaron al docente, pues no tenía que haberse enfurecido por un tema como ese. Además, consideran que el paro nacional es un tema de relevancia que debería ser hablado en clases porque afecta a todo el mundo.

Sin embargo, otros también cuestionaron a la joven, pues una cosa es la clase y otra las protestas, por eso si el docente le pidió que por favor no compartiera dicha imagen, solo debió quitarla. Debido a que el maestro aclaró que no quería fomentar odio hacia ninguna posición.

