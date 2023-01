Video: gracias a canción de Shakira viralizan estrellada entre Twingo y Ferrari

Desde el pasado 11 de enero en horas de la noche, los nombres de Shakira , Bizarrap, Gerard Piqué y Clara Chía se han vuelto tendencia en diferentes plataformas digitales luego del estreno del tema 'BZRP Music Session #53', en el que, al parecer, la barranquillera hizo una 'tiradera' para su expareja y su nueva novia.

En una parte de la canción Shakira nombró algunas marcas tanto de carros como de relojes, por ese motivo hace poco por medio de las redes sociales se viralizó un video en el que se ve a un Twingo estrellando a un Ferrari en una calle.

Una parte de la canción del argentino y la colombiana dice: "Yo te deseo que: te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué es lo que te pasó. Estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio".

La filmación que fue compartida en una cuenta de Twitter llamada @ElGolGarracol escribió en la publicación: "El Twingo después de escuchar la canción de Shakira...".

Como era de esperarse el posteo rápidamente se viralizó en otras redes sociales y ha dado de qué hablar, pues se ve que el carro de menor valor le pegó bastante fuerte al más caro.

"Clara-mente Shakira se inspira en este vídeo 😅", "Que alguien le haga llegar este video a Piqué", "La cosa es reafirmar por qué eligió el Twingo y no el Ferrari. CLARAmente podemos verlo en el video", "JAJAJAJAJAJA ay no, no voy a poder volver a mirar un Twingo a la cara jajajajajajaja", "Jajajajaja pero la tienen lista para todo", son algunas de las opiniones de los internautas quienes escucharon la canción de la barranquillera y luego la relacionaron con el video viral.

El Twingo después de escuchar la canción de Shakira... pic.twitter.com/KorxQaI2X1 — Gol Garra (@ElGolGarracol) January 12, 2023

