VIDEO: Hija bloqueó el número de su madre y ella pensó que se le había dañado el celular

La triste historia fue difundida a través de Tiktok, y tras su viralización centenares de usuarios no aguantaron las lágrimas; al parecer, la madre acudió al servicio técnico, pues no podía comunicarse con su hija por lo que pensó que algo no estaba bien en su celular.

En el local de reparación de celulares, se dieron cuenta que la desalmada hija no solo había bloqueado el número de su madre en WhatsApp, sino también en las llamadas.

El técnico preguntó a la señora si había intentado llamarla, a lo que respondió que intentó hacerlo en repetidas ocasiones, pero no entraba la llamada; el hombre revisó el celular y efectivamente la hija la tenía bloqueada.

Como excusa para no romper el corazón de la madre, el empleado le pidió que esperara afuera. Fue allí donde el hombre constató su teoría llamando a la cruel hija desde otro celular.

"Quería saber si usted se ha comunicado con su mamá últimamente. Fíjese que somos los técnicos de acá del mall y su mamá vino acá a la tienda para ponerse en contacto con nosotros para ayudarle a desbloquear el teléfono, entonces al parecer usted la tiene bloqueada, y solo quería decirle que si puede ponerse en contacto con ella para así solucionar el problema, pues ella está muy preocupada", dice el hombre.

Ante la incómoda llamada, la hija solo respondió: "Ok joven, gracias. Yo trataré de llamarla más tardecito, gracias por informar", dijo.

Tras "solucionar" el inconveniente, el hombre devolvió el celular a la preocupada madre y le informó que no le debía nada.

El hecho registrado en Honduras despertó centenares de reacciones de internautas que no dudaron en criticar el actuar de la hija; a pesar de todo, la inocente madre se fue del local del servicio técnico sin saber lo que realmente había ocurrido.

