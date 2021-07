La desgarradora historia de Merv Tolendino Dumanat se volvió viral, pues el joven de Filipinas por medio de sus redes sociales empezó a compartir día a día el proceso de Shadow, su perro, quien fue diagnosticado con una enfermedad en la sangre.

El relato del joven conmovió a tantas personas que rápidamente se viralizó, al punto de que miles de personas todos los días estuvieran pendientes del avance de Shadow, de sus tratamientos, sus diagnósticos, sus transfusiones y recaídas.

Lejos de pensar que su perrito fallecería, el joven hizo lo que estuvo a su alcance para poder salvarlo, pues despedirse de él, era algo que le horrorizaba. Pero lamentablemente llegó el día que Merv y millones de personas no esperaban, Shadow falleció.

“Perdí a mi mejor amigo, mi hijo, mi amigo de viaje y mi todo. Es difícil avanzar cuando cada parte y todo lo que ves en tu casa, tu teléfono, etc., es sobre él. Desearía poder hacer algo para aliviar este dolor”, exclamó Merv, devastado.

Merv culminó con un conmovedor mensaje, que acompañó junto al desgarrador momento en que le dieron sepultura a Shadow en el Pet Valley Park y Crematory:

“No sé cómo empezar sin Shadow en mi vida. No puedo dejar de llorar y no puedo dormir. No sé cómo seguir adelante y aliviar el dolor. Hice todo lo que pude para salvarte, mi amor. Desearía que fuera una pesadilla de la que me hubiera gustado despertar. Papá no sabe cómo despertar sin ti. Hay muchos más objetivos de viaje. Deberíamos celebrar tu cumpleaños. Papá siempre te amará. Me siento como si hubiera perdido otra parte de mi corazón y mi alma. Shadow es mi todo. ¡Dios, ayúdame!”, dijo tocando la fibra más sensible de miles en las redes.

En el video se puede ver al joven acompañado de su familia, sin duda, un momento muy emotivo, que según los internautas muchos no pudieron soportar.

El joven finalmente agradeció a todas las personas que estuvieron al tanto del estado de salud de Shadow y además a aquellas personas que le dejaron mensajes de apoyo tras su pérdida.