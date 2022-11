VIDEO: Mexicanos escoltaron con caballos inflables a policías en Qatar

Por medio de las redes sociales se viralizó hace poco un video que ha causado gracia entre cientos de internautas, pues la imaginación de las personas cuando va a un mundial no tiene límites y eso lo dejaron bien claro un grupo de mexicanos durante su paso y visita en el Mundial de Qatar 2022.

En esta oportunidad la filmación fue compartida por medio de una cuenta en Twitter que se hace llamar @ParanormalMex ya allí se puede ver el momento en el que un grupo de hombres de México escoltó a varios policías que estaban vigilando la seguridad en una de las zonas en dónde se llevan a cabo diferentes partidos.

El video comienza mostrando primeramente varios uniformados montando en sus caballos de color negro y sus uniformes impecables, mientras eran fotografiados por varios locales y turistas, sin embargo, un grupo de hombres al final del recorrido fueron quienes se robaron los aplausos, pues con caballos inflables los escoltaron durante varios metros.

Los mexicanos estaban metidos dentro de estos 'caballos' de color café y en la parte superior del cuerpo usaban camisetas alusivas a la Selección de México y, mientras desfilaban, fueron aplaudidos por las personas.

"Lo he visto muchas veces y lo vuelvo a ver una más, 🤣🤣🤣🤣, juro que no hay nada más divertido que ir a una Copa del Mundo con México, de verdad si les gusta el fútbol, hagan lo posible por ir, recuerdos memorables para siempre 🥹😝🤣", "Gracias Dios, por haberme dado la oportunidad de Nacer en México, Amo mi Raza y a mi Gente, no los cambio por nada", "La alegría de los mexicanos 😆", "Viva México!!!!!!!", son algunas de las opiniones de los internautas.

Mundial Catar 2022: El lugar perfecto para vivir la fiesta del futbol en Bogotá