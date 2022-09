VIDEO: mujer se arrodilló a pedirle matrimonio a su novio y él salió corriendo despavorido

Un turista grabó el justo momento en que ocurre una triste situación en una calle de Roma, donde lo que comenzó como un momento romántico y único terminó en dolor y llanto.

Se trata de un video que capta el momento en que una mujer se arrodilla frente a su amado y saca un anillo de compromiso para pedirle matrimonio ante decenas de personas que pasaban por el lugar.

El momento romántico captó la atención de varias personas que pararon su camino y se reunieron al rededor de la pareja observando la pedida de mano; sin embargo, al momento de darse la respuesta del novio, ocurrió un episodio que cambió por completo la historia de amor.

Pues el hombre, que al parecer iba distraído, se gira y se da cuenta de lo que está sucediendo por lo que trata de hacer que su novia se ponga de pie tomándola del brazo; ella insiste en la propuesta hasta que el joven logra que por fin se levante.

Y cuando todos animaban al novio a recibir el anillo y dar el sí a su novia, él tuvo una reacción inesperada y salió corriendo del lugar, dejando a su novia tirada y con el anillo en mano.

Luego de la inesperada reacción del hombre ante la propuesta, la mujer se muestra bastante afectada y rompe en llanto mientras algunas mujeres que estaban en el lugar se acercan a ella para consolarla; incluso una de las turistas la abraza para darle un poco de consuelo tras pasar tan amargo momento.

Las imágenes fueron compartidas en redes sociales donde se desató una polémica en la que cientos de usuarios han reaccionado a favor y en contra de la reacción del joven.

Algunos opinaron que se trató de un momento romántico en el que destacaron la valentía y amor de la mujer que se atrevió a pedirle la mano a su novio frente a todos. Por su parte otros tantos consideraron que la reacción del novio es comprensible ya que puede haber sido un momento de shock al no esperarse la situación protagonizada por su novia.

Sin embargo, en lo que coinciden decenas de usuarios es que el momento, lamentablemente, pasó de ser romántico a burlesco, doloroso e inesperado.

“La presión social no lo debe de obligar aceptar algo que no quiera, al final de todo le hizo una favor al salir corriendo”, “El apoyo de las mujeres”, “Recurrir a la presión social termina mal”, “Mejor que se fue, le dio paso a lo que sí es para ti”. Fueron algunos de los comentarios de los internautas ante el video publicado en TikTok.

