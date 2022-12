Video: Por andar EMBOBADA en el celular atravesó una puerta de vidrio

Así como los celulares inteligentes o ‘smarphones’ llegaron a la vida del hombre con muchos beneficios, también lo hicieron con algunos desastres.

No son todos, pero un gran porcentaje de personas no logra separarse de su celular, incluso al caminar. Varios videos publicados en la red han demostrado que algunas, por estar ‘pegadas’ al celular, sufren accidentes que pueden ser mortales.

Publicidad

Un nuevo video se ha hecho viral debido al descuido de una joven que ingresa a un lugar sin mirar al frente por estar revisando su celular. Lo siguiente que pasa es que atraviesa una puerta de vidrio.

Publicidad

Te puede interesar: Tres amigos se GRABARON minutos antes de su fatal accidente de tránsito

Ocurrió en la entrada de la estación Admiralteiskaya, del metro de San Petersburgo (Rusia), en donde inmediatamente por la Policía y llevada a un cuarto médico en donde le tomaron cinco puntos de sutura en la frente.

Publicidad

Por fortuna, el golpe no trascendió a problemas mayores, pero es un ejemplo para alertar a las personas de lo que puede pasar si no se guarda el celular cuando no se debe usar.