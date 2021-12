VIDEO: vendedor frustrado tira sus algodones de azúcar al piso porque nadie le compra

Las personas que tienen responsabilidades en la vida saben que un mal día lo puede tener cualquiera, este es el caso de un hombre que frustrado tira sus algodones de azúcar porque nadie le compra.

El video de este triste momento quedó grabado por una usuaria en Facebook llamada Erika Sosa y ella cuenta que el hecho sucedió en Reynosa, Tamaulipas, México .

En el video todo parece que el hombre tuvo un accidente en el que se le cayó el producto al piso y quien levanta lo que aún sirve, pero la joven contó en Facebook la realidad detrás de esta escena que se viralizó en las redes sociales .

Junto al video Erika Sosa escribió "Este señor en la noche del 23 de diciembre ofreciendo algodones. Después que me ofreció a mí y otras personas y le dijimos que no, caminó y azotó el palo contra la calle, brincando arriba de ellos desesperadamente. Después de recargarse en la pared recogió los que habían quedado intactos y se cruzó de nuevo a la avenida".

Minutos más tarde, la joven junto con su familia, decidieron comprarle los algodones que el señor había tirado al piso y el vendedor les contó que en todo el día no había podido vender un solo algodón y por eso sintió frustración.

Erika terminó su posteo reflexionando "Me quedé pensando en lo que pudo sentir, que no llevaría comida a casa o no tendría para un regalo para sus hijos al día siguiente o medicamentos o qué sé yo. Compremos y ayudemos a los que más necesitan, son personas que trabajan".