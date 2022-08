Yailin aclara rumores de embarazo con mensaje en redes pero internautas critican su redacción

Yailin se cansó de los rumores que hay en varios medios de comunicación en los que se confirmaría un embarazo, por ese motivo decidió aclarar el tema por medio de sus redes sociales y pedir el favor a los internautas que no se metan en el tema.

Por medio de su cuenta personal en Instagram la joven escribió en sus historias un mensaje, sin embargo, los usuarios de las redes se fijaron en que le faltaba algo de redacción al texto ya que hay frases que no se entienden muy bien.

"Le daré un consejo a los comunicadores si uno no ha confirmado algo no lo confirmen ustedes para que no se busquen un caso y ustedes no están preparados para eso. Además al final cabo no lo van a mantener cuál es el show del circo. Que tienen tienen que dejarse de eso que si no me menciona no hace número los entiendo. No me busques la boca porque la tengo bien sucia usted tan claro", fue el mensaje que escribió Yailin.

Ante este mensaje, los internautas prefirieron no hablar del tema del embarazo pero sí sobre la redacción: "Le falta un curso de redacción 😂", "Ella en qué idioma habla 😂😂😂 intergaláctico? Nunca le entiendo nada", "Ay no, que es esa forma de escribir 😮", "Lo importante de ir a la escuela y aprender a usar los signos de puntuación 😐", "No sabe que es una coma o un punto... No se entiende ni mierda!", "Alguien que me traduzca porque ese español no lo entendí 😳".

Recordemos que Yailin comenzó a ser famosa en Colombia debido a su relación amorosa con Anuel AA , exnovio de la paisa Karol G, por ese motivo siempre los medios de comunicación están pendientes de sus redes para saber cómo va su relación con el cantante puertorriqueño y si es verdad que estarían esperando su primer hijo.

