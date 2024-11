Buenas noticias para motociclistas; nueva ley los favorece así cometan infracciones menores

El Congreso de Colombia trae buenas noticias para los conductores de motos tras la aprobación de una ley que marca un cambio significativo para los motociclistas del país, al eliminar la inmovilización de motos por infracciones menores de tránsito.

La iniciativa fue impulsada por el Presidente del Senado Efraín Cepeda quien aseguró que

“saldamos una deuda de equidad con los motociclistas del país” . Según él esta legislación "genera una mayor equidad frente a la normatividad que rige a los conductores de carros" . Cepeda resaltó la importancia de avanzar hacia una cultura de responsabilidad en la conducción, en beneficio de la seguridad vial.

¿Qué implica la nueva ley que favorece a los motociclistas?

La normativa elimina la inmovilización de motocicletas en caso de infracciones menores, que se consideran comunes pero no graves, permitiendo que los motociclistas reciban una multa sin perder temporalmente su vehículo. Las infracciones que ya no conllevan inmovilización incluyen:



Transitar en contravía No detenerse ante una luz roja o amarilla Estacionar en un lugar prohibido Conducir sobre aceras Adelantar en túneles o curvas

Las motos ya no serán inmovilizadas, pero ¿habrá comparendos?

Aunque ya no les podrán inmovilizar la moto por estas infracciones es importante que los motociclistas tengan en cuenta que el comparendo sí está asegurado de no tener precaución en no cometer ningún tipo de infracción de tránsito.

¿Se le acaba el negocio a las grúas y parqueaderos?

El senador Gustavo Moreno, por su parte, señaló que esta medida "acaba con el negocio de las grúas y parqueaderos" , el cual afectaba a miles de trabajadores que dependen de sus motocicletas para su sustento diario, además agregó que “Les costaba más sacar sus motos de los patios que volverlas a comprar” . La ley, afirma el congresista, representa "justicia social y equidad para los motociclistas".

Otro de los ponentes de la iniciativa, senador

Alejandro Vega, calificó esta reforma como un ajuste necesario para corregir una “injusticia histórica” que ha afectado a los motociclistas. Vega destacó que más del 92% de las motocicletas en Colombia se utilizan como herramientas de trabajo, lo que convierte a los conductores de motos en uno de los grupos más vulnerables del sistema de tránsito.

“No puede ser que un motociclista, al igual que un conductor de vehículo, cometa una infracción y sea doblemente penalizado con la inmovilización de su moto, un gasto adicional que afecta su economía” , afirmó Vega.

La nueva ley que evita la inmovilización de motocicletas fue aprobada en el Congreso de la República /Fotos: Senado de la República y Getty Images

Reacciones de los motociclistas ante la buena noticia

Los motociclistas y grupos de motociclistas han recibido esta ley como un reconocimiento a su esfuerzo diario. Alejandro Labrador, portavoz del motoclub Dragon Night Club, expresó que “esta ley es un reconocimiento al trabajo y esfuerzo de los motociclistas, especialmente aquellos que utilizan sus motos como herramienta de trabajo. No se trata de impunidad, sino de equidad”.

La nueva legislación modifica la Ley 769 de 2002 del Código Nacional de Tránsito Terrestre en sus artículos 135 y 136, con el fin de evi tar penalizaciones adicionales para los motociclistas en Colombia. La medida es vista como un avance hacia la igualdad de condiciones entre los conductores de vehículos y de motocicletas, quienes ahora enfrentarán un sistema sancionatorio más justo y equilibrado.