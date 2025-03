Ingreso Mínimo Garantizado en Bogotá: arrancan los giros de marzo 2025

La Alcaldía de Bogotá ya puso en marcha el tercer ciclo de pagos del Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) para este 2025. La Secretaría Distrital de Integración Social está detrás de esta iniciativa , que busca darle un empujón económico a más de 216.000 familias que están pasando por momentos difíciles.

Este programa es un apoyo directo para hogares en pobreza o vulnerabilidad, ayudándoles a cubrir lo esencial. Acá te explico cómo funciona esto para que estés al tanto y no te pierdas el beneficio.

¿Quiénes pueden recibirlo?

El subsidio está dirigido a hogares que la tienen complicada, especialmente los que están en los grupos A y B del Sisbén IV. Son familias en pobreza extrema o en una situación vulnerable que necesitan ese respaldo para salir adelante.

Este mes, la Alcaldía tiene en la mira a más de 216.000 hogares bogotanos que van a sentir ese alivio en sus finanzas. Si crees que tu familia entra en este grupo, estate atento porque podrías estar en la lista.

¿Cómo te llega el dinero?

La entrega de la plata está organizada para que sea práctica y segura. Los pagos se hacen a través de plataformas como Daviplata, Nequi, Bancolombia a la Mano, Powwi o Movii . Si ya tienes cuenta en alguna de estas, por ahí te va a llegar el dinero.

Eso sí, no todos lo reciben el mismo día, así que toca tener paciencia. Si no tienes cuenta en ninguna de esas opciones, no hay problema: te va a llegar un mensaje al celular con las instrucciones para activar una y recibir el pago sin complicaciones.

¿Cuándo inicia el Ingreso Mínimo Garantizado en marzo de 2025? /Foto: Getty Images

El monto que te llega no es igual para todos. Depende de cómo esté clasificado tu hogar en el Sisbén IV, cuántas personas vivan contig o y si ya tienes otras ayudas del Gobierno Nacional. Puede variar entre $60.000 y $740.000 pesos, según las condiciones de cada familia.

Para confirmar si te toca algo este marzo, lo mejor es que revises en la página oficial de la Secretaría Distrital de Integración Social o llames a las líneas de atención que la Alcaldía tiene disponibles. Así sales de dudas rápido.

Mantente informado

Para que todo fluya sin problemas, debes estar pendiente de los anuncios oficiales de la Alcaldía. No confíes en rumores ni en mensajes raros que te prometan cosas; la info de cofianza está en los canales autorizados.

