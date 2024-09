¿Qué puedo hacer si no salí como beneficiario de Renta Ciudadana y Devolución del IVA?

Los programas Renta Ciudadana y Devolución del IVA soniniciativas del gobierno colombiano que buscan apoyar a las familias más vulnerables, mejorando su calidad de vida y reduciendo los efectos de la pobreza. Sin embargo, no todas las familias que cumplen con los criterios establecidos logran ser seleccionadas en las listas de beneficiarios. A continuación, te explicamos qué hacer si no apareces en el listado y cómo puedes proceder para verificar o actualizar tu situación.

¿Qué es la Renta Ciudadana?

El programa Renta Ciudadana, gestionado por Prosperidad Social, está diseñado para ayudar a las familias en situación de pobreza extrema y pobreza moderada, de acuerdo con la clasificación del Sisbén IV. Los beneficiarios principales son aquellos que pertenecen a los grupos A y B del Sisbén, específicamente los subgrupos B1, B2, B3 y B4.

Entre las condiciones para ser beneficiario se incluyen:



No tener medidas de custodia temporal sobre menores del hogar.

Que los jóvenes no estén vinculados al programa Jóvenes en Paz.

Mantener actualizada la documentación de todos los miembros del hogar.

Si consideras que cumples con los requisitos pero no fuiste seleccionado, lo recomendable es comunicarte con Prosperidad Social para que revisen tu caso. Puedes acercarte a sus oficinas o llamar a sus líneas de atención en Bogotá: 601 379 48 40; desde el resto de Colombia, al 01-8000-95-1100;

¿Quiénes son los beneficiarios de la Devolución del IVA?

La Devolución del IVA es un subsidio que busca aliviar la carga de este impuesto para las familias en pobreza extrema. Los hogares priorizados reciben una transferencia económica de $100.000 COP.

En este link puedes consultar si fuiste seleccionado como beneficiario para la devolución del IVA.

Renta Ciudadana es un subsidio del Gobierno que busca contribuir a la superación de la pobreza /Foto: Prosperidad Social

Los beneficiarios de este programa son:



Familias del grupo A del Sisbén IV, con niños menores de 18 años o personas con discapacidad.

Hogares del grupo B con menores o personas con discapacidad (solo subgrupos B1 a B4).

Si no estás en el listado de beneficiarios, es probable que no cumplas con alguno de los criterios establecidos. Recuerda que puedes verificar tu estado ingresando tu número de cédula en el portal de Devolución del IVA. Si cumples con los requisitos pero no recibiste la ayuda, es fundamental que contactes a la entidad para una revisión detallada de tu caso.

Prosperidad Social anunció nuevas fechas para el pago del subsidio de la línea Colombia Sin Hambre FJZEA/Getty Images/iStockphoto

¿Qué hacer si no apareces en las listas de beneficiarios?

Si no apareces en los listados de Renta Ciudadana o Devolución del IVA, estos son los pasos que debes seguir:



Verifica tu puntaje del Sisbén: Asegúrate de estar en los grupos o subgrupos indicados. Actualiza tu información: Si ha habido cambios en tu hogar, como un nuevo miembro o una mudanza, es importante actualizar tus datos en las oficinas del Sisbén. Solicita una revisión: Si crees que tu puntaje no refleja tu situación actual, puedes solicitar una nueva encuesta en las oficinas del Sisbén de tu localidad.

Prosperidad Social cruza datos con otras entidades para identificar a los beneficiarios, por lo que mantener la información actualizada es esencial para acceder a los subsidios.

