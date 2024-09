¿Qué pasó con los pagos de Colombia Sin Hambre de Renta Ciudadana y cuándo van a pagar?

El programa Colombia Sin Hambre, que forma parte de la Renta Ciudadana, es una iniciativa diseñada por el gobierno de Colombia con el objetivo de combatir la pobreza extrema y garantizar la seguridad alimentaria de millones de hogares. Esta intervención busca atender a las poblaciones más vulnerables, en especial a aquellas con niños, niñas y adolescentes.

Retrasos en los pagos de Colombia Sin Hambre

El Departamento de Prosperidad Social (DPS) informó que los pagos de los subsidios de Renta Ciudadana y su línea de intervención Colombia Sin Hambre sufrieron retrasos. Según el director del DPS, Gustavo Bolívar, esta demora se debe a que el Ministerio de Hacienda aún no ha girado los fondos necesarios para realizar los pagos.

Bolívar explicó que, aunque los pagos no se han hecho en la fecha esperada, el compromiso sigue en pie y se cumplirán: "Siempre se paga, aunque haya retrasos". Este mensaje ha generado expectativas entre los beneficiarios, quienes esperan recibir los desembolsos en las próximas semanas.

Publicidad

¿Por qué están retrasados los pagos de Renta Ciudadana?

El programa Renta Ciudadana tiene como objetivo apoyar a las familias en condiciones de pobreza y vulnerabilidad a través de transferencias económicas. Sin embargo, el retraso en los giros se ha dado debido a complicaciones administrativas. Bolívar señaló que, aunque inicialmente se planificó el pago de dos ciclos en septiembre, es posible que solo se realice uno, y el otro se postergue para octubre.

Publicidad

Cronograma de pagos de Renta Ciudadana 2024



Fecha Pago programado 11 de septiembre (atrasado) Primer pago de la línea Colombia Sin Hambre 30 de octubre Pago de las líneas Valoración del Cuidado y Colombia Sin Hambre 26 de diciembre Último pago del año para las mismas líneas

Este cronograma podría modificarse dependiendo de la disponibilidad de recursos por parte del Ministerio de Hacienda.

Renta Ciudadana es un subsidio del Gobierno que busca contribuir a la superación de la pobreza /Foto: Prosperidad Social

¿Cómo saber si soy beneficiario de Renta Ciudadana?

Si te preguntas si eres beneficiario del subsidio Renta Ciudadana o su línea Colombia Sin Hambre, puedes verificarlo a través de las plataformas oficiales del DPS. Basta coningresar en este enlace de consulta y proporcionar la información requerida para saber si tu hogar ha sido seleccionado para recibir estos beneficios.

Si eres beneficiario de alguno de estos subsidios, te recomendamos:



Verificar tu estado en la plataforma del DPS para saber si estás habilitado para recibir el subsidio.

para saber si estás habilitado para recibir el subsidio. Estar atento a las fechas de pago, especialmente durante el mes de septiembre, cuando se espera que se hagan los próximos giros.

Conservar tus datos actualizados en las plataformas del DPS para evitar inconvenientes en los pagos.

Importante: Si un beneficiario no cobra el subsidio dentro del plazo establecido, el dinero no se pierde de inmediato, pero podría ser devuelto al Estado. Sin embargo, existen mecanismos para reclamar los pagos pendientes, siempre y cuando se justifique la razón por la que no se realizó el cobro en el tiempo establecido.

Publicidad

El programa Renta Ciudadana, junto con la línea Colombia Sin Hambre, sigue siendo una herramienta vital para mitigar la pobreza en Colombia. Aunque los retrasos han generado incertidumbre, Prosperidad Social aseguró que los pagos se realizarán en cuanto el Ministerio de Hacienda gire los fondos necesarios.

Mira también: Buscan prohibir que las clases en colegios inicien antes de las 7 am