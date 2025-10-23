Tercer Mercurio Retrógrado de 2025 afectará económicamente 3 signos; fecha y cómo evitarlo

El temido movimiento de retroceso de Mercurio es uno de los fenómenos astrológicos más conocidos. A lo largo de 2025, el mundo vivirá tres de estos eventos, y el tercero y último está programado para alterar profundamente el panorama mental y material.

Este tránsito, que oficialmente inicia el 9 de noviembre y se extiende hasta el 29 de noviembre, se desarrollará bajo la influencia expansiva y a veces descuidada de Sagitario. No obstante, sus efectos ya están activos, pues Mercurio entró en su sombra pre-retrógrada el 21 de octubre.

Mercurio es el planeta que rige la comunicación, los contratos y los viajes. Cuando "retrocede" (un efecto óptico que los astrónomos confirman que es imposible, aunque la astrología mide sus resonancias cósmicas), estos temas se vuelven propensos al desorden. Nos enfrentamos a la posibilidad de malentendidos, energías desordenadas y la pérdida de objetos.



Al ocurrir en Sagitario, un signo de fuego asociado con la verdad, la libertad y la expansión mental, esta retrogradación nos obliga a una profunda revisión de nuestras creencias. Los expertos, como la astróloga Reda Wigle, indican que es un periodo para la reflexión y la reorganización.

La lección central que nos trae este Mercurio retrógrado en Sagitario es dominar la impulsividad. Sagitario busca la verdad, pero su naturaleza de fuego puede hacerlo demasiado directo o descuidado con las palabras.



Si no se ejerce la paciencia, esta energía puede generar errores en correos, documentos y mensajes, y las ideas pueden confundirse fácilmente. Los astrólogos insisten en la necesidad de escuchar antes de responder y pensar dos veces antes de hablar o escribir.

El aumento de las búsquedas de Google relacionadas con "Mercurio retrógrado" y "firmar contratos" es común durante estas épocas, y la precaución está más que justificada.

Los efectos caóticos de este tránsito impactan a todos los signos, pero el espectro de la precaución económica y contractual se cierne especialmente sobre aquellos que manejan bienes o están regidos por Mercurio.



Tres signos que estarán en peligro económico por Mercurio Retrógrado

Tauro: El Foco en la Economía. Si bien los signos de Aire y Fuego sentirán más la intensidad comunicativa y emocional, Tauro recibe una advertencia económica directa. Este signo de tierra debe revisar cuidadosamente sus finanzas y es crucial que evite préstamos o inversiones que impliquen un riesgo. La claridad en temas monetarios y de seguridad material no llegará hasta que Mercurio se ponga directo, después del 29 de noviembre. Escorpio: Organizar o Perder. Aunque el tránsito principal es en Sagitario, la sombra pre-retrógrada comenzó en Escorpio. A los nacidos bajo este signo se les aconseja mantener sus finanzas y pertenencias personales bien organizadas. Aunque su intuición estará intensa, deben evitar sobrepensar las situaciones. Piscis y Géminis: Errores en el Papel. Aunque el riesgo no es puramente económico, los errores contractuales y profesionales son caros. Piscis debe tomar medidas para evitar errores profesionales mediante la verificación exhaustiva de correos y acuerdos. Es un buen momento, sin embargo, para redefinir sus metas a largo plazo. Por su parte, Géminis, como regido por Mercurio, sentirá el tránsito intensamente. Se le advierte que no debe tomar decisiones impulsivas de trabajo o pareja sin antes revisar todos los detalles.

Influencia de Mercurio Retrógrado en los signos

La influencia de Mercurio retrógrado no se limita al periodo oficial de tres semanas. Los efectos se extienden a través de las fases de "sombra". La sombra pre-retrógrada (que inició el 21 de octubre) funciona como una etapa de advertencia, donde los temas caóticos que surgen (fallos, retrasos, malentendidos) tienden a agravarse durante el retrógrado.

El proceso culmina el 16 de diciembre, cuando finaliza la sombra post-retrógrada. Esta fase final permite revisar, corregir y cerrar los asuntos que surgieron durante el retroceso activo. La astronomía ha confirmado que el fenómeno de que los planetas parezcan moverse hacia atrás es imposible, pero la astrología trabaja con las resonancias cósmicas que se generan desde nuestra perspectiva terrestre.