La Kalle Norma Nivia
Norma Nivia
-
Norma Nivia se abrió la chaqueta y más de uno quiere contarle los lunares
La actriz es 'lunareja' y lo dejó claro en su última y sexy publicación.
-
Norma Nivia se gusta mucho por fuera y por eso deleitó con traslucida ropa interior
La actriz dejó un bonito mensaje para celebrar el mes de la mujer.
-
¡Ese ROJO me torea! Norma Nivia más SENSUAL que nunca en bikini
La actriz publicó foto con bikini rojo y se ve hermosa.
-
Norma Nivia, en boca de todos por fotos en las que se ve “EXAGERADAMENTE FLACA”
La modelo trató de verse muy sensual y solo recibió críticas por su apariencia.