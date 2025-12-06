Norma Nivia sorprende con inesperada confesión sobre Mateo Varela: "No me es fiel"

La actriz Norma Nivia volvió a llamar la atención de sus seguidores después de publicar un video en TikTok en el que dramatiza una escena cotidiana con su pareja, el actor Mateo Varela.

En tono de humor, la artista simuló estar molesta porque, según la broma, Mateo “le fue infiel en sus sueños”, razón suficiente en el juego satírico del clip para no desayunar con él y mostrar su enfado ante la cámara.

Norma Nivia y la supuesta infidelidad de Mateo Valera

En el video, la actriz aparece conversando frente al lente y con una mirada seria, que su pareja habría tenido una supuesta infidelidad mientras dormía.



Se trata de una tendencia común en redes, donde muchas personas recrean discusiones ficticias basadas en escenas imaginadas mientras duermen, usando la exageración y el sarcasmo como forma de entretenimiento.



Norma adopta un estilo de interpretación ligero, manteniendo la seriedad actoral con un toque de ironía. La actriz plantea que si en los sueños hubo alguna “traición”, entonces en la vida real también debería haber consecuencias.

Parte de la gracia del video recae en la exageración dramática, algo que conecta con su experiencia interpretativa y con el lenguaje que domina en cámara.

Por su parte, Mateo Varela aparece formando parte de la dinámica, respondiendo al tono humorístico y evidenciando complicidad en sus redes. La interacción deja claro que se trata de una broma de pareja, construida para generar cercanía con el público y mostrar un aspecto jocoso y relajado de su relación.

Este tipo de contenido se convirtió en un recurso frecuente entre la pareja que aprovecha las plataformas digitales para revelar momentos cotidianos desde un lugar más íntimo, pero también controlado.

Aunque el video fue realizado con humor, generó como es habitual una variedad de respuestas entre quienes lo interpretaron simplemente como entretenimiento, resaltan la conexión que comparten diciendo: "mateo ni en los sueños se salva","si norma si lo soñaste fue por algo", "a esto le llamo contenido de valor".

Usando un tono, gestos y la puesta en escena indican que se trata de un contenido humorístico pensado para entretener y mostrar el lado más divertido de la pareja.

Con este clip, Norma Nivia se suma a una tendencia digital que fusiona actuación, vida cotidiana y comedia, logrando conectar con diferentes públicos desde la cercanía y el humor, al tiempo que muestra una faceta espontánea y creativa de su relación con Mateo Varela.

