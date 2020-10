Son muchas las personas que sienten predilección por tener plantas, regarlas y cuidarlas por tratarde de seres vivos que llenan la casa de buena energía.



Sin embargo, una mujer británica llamada Caelie Wilkes no tuvo una buena experiencia, pues la planta que cuidaba con tanto esmero por dos años resultó ser de plástico.



La mujer relató el episodio que vivió en Facebook y compartió imágenes.



"...Voy a sacarlo del contenedor de plástico original con el que se compró para saber que esta planta era FALSA. Puse tanto amor en esta planta! He lavado sus hojas. He intentado lo más difícil para mantenerlo mirando lo mejor, y es completamente plástico!", señaló Wilkes.



Fue tanta la tristeza y desesperación de la mujer que la cadena Home Depot le envió plantas reales para que continúe con su pasión por la jardinería.