La variante de coronavirus , identificada como ómicron , no deja de despertar alerta en las autoridades sanitarias de Colombia, donde en los últimos días se ha evidenciado un aumento en las cifras diarias de contagios por este virus.

Y aunque, según la evidencia científica, esta variante ha mostrado tener una menor severidad y genera menor acceso a Unidades de Cuidado Intensivo (UCI), no significa que no sea altamente contagiosa o que no pueda causar muertes.

Es por esto que desde el Gobierno Nacional se insiste en continuar con la vacunación y mantener el autocuidado; pues, según reveló el Ministerio de Salud, se vienen presentando unos picos de contagio que se centran principalmente en las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali.

La preocupación del Gobierno aumenta debido a que las festividades de Navidad, fin de año y puente de Reyes pueden generar un crecimiento de contagios, poniendo en riesgo el control de pandemia que se ha logrado tener en Colombia desde el mes de agosto.

Con base en esto, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, hizo un llamado a los colombianos para que en esta época en la que se incrementan las interacciones por las festividades, se priorice la vacunación contra el Covid-19 y se mantengan las medidas de autocuidado.

“La variante ómicron ha probado ser de cinco a diez veces más contagiosa que la variante Delta, según algunos estudios, y también con un periodo de incubación más corto, lo cual permite un mayor número de contagios entre la población y un crecimiento del número de casos supremamente rápido”, explicó el ministro.

De igual forma hizo un llamado a los alcaldes del país a priorizar la salud y la vida y los invitó a tomar las medidas que consideren para evitar que en unos días se presenten casos desbordados en contagios Covid, tras las reuniones y viajes por festividades, en los que poco se están cumpliendo las medidas de bioseguridad.

“Importante que durante estos últimos días de diciembre y los primeros de enero, cuando se incrementan las interacciones, mantengamos medidas muy estrictas de uso de tapabocas, distanciamiento físico y que los alcaldes tomen las medidas que sean necesarias para abordar esta situación y el eventual crecimiento en contagios”, recomendó el ministro.

Otro llamado del Ministerio de Salud tiene que ver con no dejar de lado la vacunación anticovid; pues, parte del control de pandemia tiene que ver con la población vacunada y con que los ciudadanos completen su esquema con las dosis de refuerzo autorizadas en Colombia.

“Hay vacunas disponibles para poder a cuidar y protegerse y proteger a sus seres queridos y a toda la comunidad”, puntualizó el ministro.