¿Te duelen los pies después del trabajo? Esta receta puede ayudarte a aliviar el dolor

Soportar largas jornadas de pie o utilizar calzado cerrado durante varias horas puede pasar factura. Al llegar a casa, es común sentir pesadez, cansancio, roce constante y acumulación de transpiración. Para aliviar estas molestias, existen rutinas caseras sencillas que pueden proporcionar una sensación de frescura y descanso.

Los pies suelen quedar relegados de las rutinas de higiene cotidianas, pese a que soportan todo el peso corporal y están expuestos diariamente a la fricción, la presión del calzado y la humedad producida por la sudoración.

Puedes leer: ¿Tienes cucarachas en casa? Sencillo y económico truco que ayudará a combatir la plaga



Una de las alternativas que se ha popularizado consiste en realizar un baño de pies con agua tibia, sal y vinagre. Se trata de una preparación económica y sencilla que algunas personas utilizan como parte de su rutina de cuidado personal para combatir temporalmente los malos olores y proporcionar una sensación de frescura.



La combinación utiliza dos ingredientes fáciles de conseguir en casa. Sin embargo, aunque el vinagre contiene ácido acético y posee ciertas propiedades antimicrobianas, la evidencia disponible no permite considerarlo un tratamiento para infecciones de la piel o para el pie de atleta.

¿Qué beneficios tiene lavarse los pies con sal y vinagre?

El principal beneficio de esta rutina puede estar relacionado con la limpieza y la sensación de descanso que proporciona el agua tibia después de una jornada prolongada.

Publicidad

El vinagre aporta acidez a la preparación y puede modificar temporalmente el ambiente de la superficie de la piel. Por esta razón, algunas personas lo utilizan para ayudar a controlar los olores relacionados con la transpiración. No obstante, esto no significa que pueda eliminar por sí solo las bacterias u hongos responsables de una infección.

Publicidad

Por su parte, la sal puede utilizarse como parte del proceso de limpieza, aunque no debe considerarse un sustituto de un producto desinfectante ni de un tratamiento médico.

El agua tibia también puede resultar agradable para los pies cansados y contribuir a una sensación de relajación. Sin embargo, no existe suficiente evidencia para afirmar que la mezcla de sal y vinagre mejore la circulación de las piernas o cure el dolor de pies.

En caso de presentar pie de atleta, hongos, heridas, inflamaciones o infecciones, lo recomendable es consultar con un profesional de la salud.

¿Cómo preparar la receta y qué otros cuidados ayudan a los pies?

Para preparar este baño casero se necesita una palangana en la que puedan introducirse cómodamente los pies. Agrega aproximadamente un litro de agua tibia, procurando que la temperatura sea agradable y no demasiado caliente.

Posteriormente, incorpora media taza de vinagre y dos cucharadas de sal gruesa. Mezcla los ingredientes y sumerge los pies durante aproximadamente 10 o 15 minutos.

Publicidad

Puedes leer: ¿Cada cuánto debes cambiar cepillos, esponjas y otros objetos? Muchos se pasan de tiempo

Al finalizar, enjuágalos con agua limpia y sécalos cuidadosamente con una toalla. Es especialmente importante retirar la humedad que queda entre los dedos, ya que mantener esta zona húmeda puede favorecer algunos problemas en la piel.

Publicidad

Si durante el procedimiento aparece ardor, picazón, enrojecimiento o cualquier otra señal de irritación, se debe suspender inmediatamente el uso de la preparación.

Después del lavado, puedes aplicar crema hidratante en los talones y otras zonas que presenten resequedad. También es recomendable elevar los pies durante algunos minutos al llegar a casa y realizar movimientos suaves con los tobillos y los dedos para disminuir la sensación de rigidez.

