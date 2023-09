Alejandro Fernández lanza "Difícil Tu Caso" y anuncia gira por Estados Unidos

El aclamado cantante mexicano Alejandro Fernández sigue cosechando éxitos en su carrera musical con el lanzamiento de su nuevo sencillo titulado "Difícil Tu Caso". Tras el impresionante logro de su segundo sencillo "no es que me quiera", que alcanzó la posición número 1 en las listas de radio en México , Estados Unidos y Chile , Alejandro Fernández sorprende a sus seguidores con esta nueva balada ranchera.

"Difícil Tu Caso" se destaca por sus brillantes arreglos de metales y cuerdas, enmarcados por el característico sonido del guitarrón y las guitarras acústicas, que crean una armonía rítmica que invita a bailar. La canción muestra una de las interpretaciones más apasionadas y despechadas de Alejandro, con una letra dedicada a un amor que se ha ido de manera ingrata. La autoría de la canción pertenece a Edgar Barrera, quien también se encargó de la producción, junto a Luis Mejia e Ivan Gamez.

El año 2023 se ha convertido en un período esencial para Alejandro Fernández en cuanto a presentaciones en vivo. En febrero y marzo, realizó una exitosa gira por Latinoamérica con 13 espectáculos completamente agotados, incluyendo su regreso al escenario del LXII Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, en Chile, uno de los eventos más importantes del continente. De vuelta en México, Alejandro hizo historia al ofrecer uno de los conciertos más memorables de su carrera en La Monumental Plaza de Toros México, con la asistencia de más de 50 mil personas registradas. En julio, marcó su regreso a España después de 5 años de ausencia con la exitosa gira 'Amor y Patria', que contó con siete espectáculos a capacidad máxima.

Como parte de esta misma gira, Alejandro Fernández se embarcará en una serie de presentaciones en Estados Unidos durante septiembre, manteniendo la tradición de celebrar las fiestas mexicanas junto a la comunidad latina en el extranjero. Esta gira contará con 22 fechas en 22 ciudades, comenzando en Sacramento el 8 de septiembre y pasando por lugares emblemáticos como Los Ángeles, Miami, Las Vegas, Nueva York, Chicago, Houston y, por primera vez, Toronto y Oklahoma City.

En una muestra de generosidad y compromiso social, Alejandro Fernández estará acompañado por su hijo Alex, quien actuará como acto de apertura en la mayoría de las presentaciones. Además, es importante destacar que una parte de las ganancias de estos conciertos se destinará a la fundación "Friends of the National Museum of the American Latino", una organización que ha luchado durante más de dos décadas por resaltar los 500 años de historia latina en Estados Unidos. Su principal iniciativa es la creación del Museo Nacional del Latino Estadounidense en el National Mall en Washington, D.C.

Con el éxito continuo de su música y su compromiso con causas sociales, Alejandro Fernández sigue siendo una figura destacada en la escena musical internacional y un embajador de la cultura latina en todo el mundo. No te pierdas la oportunidad de disfrutar de su música y su energía en su próxima gira 'Amor y Patria'.

