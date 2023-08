Así suena No Pare, la nueva canción de Natti Natasha

Natti Natasha , la talentosa artista dominicana, sorprendió a sus seguidores el 3 de agosto con el lanzamiento de su nuevo sencillo titulado 'No Pare'. La noticia se propagó rápidamente en las redes sociales cuando compartió un enigmático mensaje que decía: "¿Chantajearme por una foto? Mejor la hago famosa. El jueves les cuento".

El lanzamiento de No pare

La incógnita generada por el enigmático mensaje de Natti Natasha tenía a sus seguidores expectantes. La espera no fue larga, ya que el 3 de agosto reveló la portada de "No Pare". En esta, la talentosa cantante aparece desnuda, capturándose a sí misma frente al espejo de un baño con su teléfono móvil. Sin embargo, para evitar la censura en las redes sociales, la imagen fue pixelada estratégicamente. Esta elección artística provocó una avalancha de comentarios y opiniones divididas entre sus fanáticos.

Trayectoria Musical de Natti Natasha en 2023

"No Pare" es solo uno de los muchos éxitos que Natti Natasha ha compartido con el mundo a lo largo de 2023. Entre ellos se encuentran "Algarete" y "La Falta Que Me Haces". Este último, una hermosa balada, fue relanzado en una versión bachata que la artista defendió con pasión durante los Latin American Music Awards. Su versatilidad y capacidad para conectar con diferentes géneros musicales han consolidado su posición como una de las artistas más influyentes del momento.

Impacto en la Audiencia

La audaz portada de "No Pare" ha sido objeto de análisis y controversia. Algunos elogian su valentía y originalidad, considerándola una expresión artística que desafía los estándares convencionales. Otros, sin embargo, plantean interrogantes sobre si esta decisión fue apropiada o necesaria. No obstante, la portada logró el objetivo de generar interés y mantener a Natti Natasha en el centro de la conversación musical.

Video de No pare de Natti Natasha

LETRA DE NO PARE, DE NATTI NATASHA

Me desperté pensando en to' lo que me hacía'

Tu lengua por mi boca, corriendo por la mía

Yo buscando creer en algo y tú prometía'

Y en mí te metías siempre que decía

Que no pare, eh-eh, eh-eh, que no pare, eh-eh

Te lo hice pa' que con nadie me compare'

Que no pare, eh-eh, eh-eh, que no pare, eh-eh

Tú me comiste pa' que nunca te olvide

Tú sabe' que no comemos como manda

Por eso es que nunca te vo'a dar banda

Estoy bellaquita, ¿donde tú anda'?

Estoy bloqueaíta' pa' que sepan

Esperándote

Tocándome abajo del ombligo, pensándote

Como una asesina, estas ganas yo las quiero matar

Si ese beat e' del infierno, yo me voy a quemar

Yo me voy a quemar pidiéndote

Que no pare, eh-eh, eh-eh, que no pare, eh-eh

Te lo hice pa' que con nadie me compare'

Que no pare, eh-eh, eh-eh, que no pare, eh-eh

Tú me comiste pa' que nunca te olvide

Me desperté pensando en to' lo que me hacía'

Tu lengua por mi boca, corriendo por la mía

Yo buscando creer en algo y tú prometía'

Y en mí te metías siempre que decía

Que no pare, eh-eh, eh-eh, que no pare, eh-eh

Te lo hice pa' que con nadie me compare'

Que no pare, eh-eh, eh-eh, que no pare, eh-eh

Tú me comiste pa' que nunca te olvide

