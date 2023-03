Romeo Santos: vida artística del 'rey de la bachata'; una historia rodeada de éxitos

Romeo Santos es sinónimo de bachata y sensualidad, un artista que con el paso de los años ha logrado ganarse un lugar en el corazón y la mente de millones de seguidores que están al tanto de su carrera musical.

El artista nacido en el Bronx, Nueva York, Estados Unidos, se ha catapultado como uno de los más grandes en su nicho y todo esto es gracias al esfuerzo y constancia que ha tenido con el paso de los años, pues desde que comenzó con la música cuando tenía 12 años, nunca más se alejó del arte y, por el contrario, trabaja a diario por ser el mejor.

Romeo Santos grabó su primer trabajo discográfico a los 14 años con el grupo llamado Los Tinellers, que creó junto con su primo Henry y otros dos amigos en la década de 1990.

Luego de tres años, nació la banda Aventura y su debut fue con el disco llamado 'Generation next' con el cual rompieron todos los esquemas al fusionar la bachata con el R & B y hip hop.

Publicidad

En el año 2002 se lanzó al mercado el segundo disco titulado 'We broke the rules' en el cual estaba el exitoso sencillo llamado 'Obsesión'. Le siguió 'Love & Hate' en el 2003, 'God's Project' en el 2005 y 'The Last' en el 2009.

Después de trabajar por 18 años juntos, Aventura anunció en el 2010 el fin del grupo debido a que Romeo Santos y Henry decidieron seguir sus carreras como solistas.

El 9 de mayo del 2011 lanzó su primer disco como solista llamado 'Fórmula, Vol. 1.' y, tres años más tarde presentó 'Fórmula, Vol. 2', su segundo álbum con colaboraciones de Drake, Nicki Minaj, Marc Anthony, Carlos Santana, Tego Calderón y Kevin Hart, convirtiéndose en el álbum latino más vendido de 2014.

Publicidad

Su tercer disco de estudio llamado 'Golden', se lanzó en julio del 2017 y logró la nominación a los Billboard Music Awards. En el año 2019 estrenó su trabajo llamado 'Utopía', en el que realizó una colaboración con su exagrupación Aventura con el sencillo 'Inmortal'.

En el 2022, Romeo Santos estrenó 'Fórmula, vol. 3', con el primer sencillo llamado 'Sus Huellas'. Con este último trabajo discográfico, el cantante está realizando una gira por Suramérica con la que visitará la ciudad de Cali el 4 de marzo y Bogotá el próximo 7 y 8 de marzo del 2023.

Te puede interesar: Horóscopo: signos más perezosos del zodiaco