Ana del Castillo manda mensaje a temido narco ¡Sin miedo a nada!

Ana María Cecilia del Castillo Jiménez, conocida en el mundo de la música como Ana del Castillo , no solo ha cautivado las redes sociales con sus apasionadas interpretaciones de vallenato, sino también con su deslumbrante belleza, gran carisma y personalidad.

Sin embargo, la talentosa artista no está exenta de controversia. A comienzos de 2024, Ana del Castillo generó revuelo al dirigir un saludo inusual a alias 'Pelomono', el peligroso narcotraficante capturado el pasado 13 de enero por la Dijín de la Policía.

"Oye Pelomono, manito, te mando un beso de parte de Ana del Castillo. I love you with all my heart. Conéctate conmigo telepáticamente", dijo la cantante en un mensaje que ha desatado diversas reacciones y cuestionamientos sobre la relación entre ella y el detenido narcotraficante.

Las redes sociales se han llenado de comentarios, desde fuertes críticas a la cantante por presuntamente tener vínculos con individuos de este tipo, hasta especulaciones sobre si el saludo podría haber sido pagado y carecer de significado real.

El capturado, identificado como Pedro Pablo Guzmán, alias 'Pelomono', fue aprehendido por la Dijín de la Policía Nacional colombiana con el respaldo de la DEA de Estados Unidos el pasado 13 de enero, según informó el Ministerio de Defensa. Su detención se llevó a cabo tras siete meses de seguimiento, iniciado a raíz de una solicitud de la DEA para ubicar y arrestar al narcotraficante.

Las autoridades destacan que 'Pelomono' deberá responder ante la justicia estadounidense por cargos relacionados con el tráfico de drogas ilícitas y el concierto para distribuir drogas. La Corte Distrital del Distrito Este de Texas lo requiere específicamente por su participación en el tráfico de clorhidrato de cocaína en la región de Urabá, destinado a la exportación.

Se le atribuye a 'Pelomono' el presunto reemplazo de alias 'Plástico' dentro del Clan del Golfo, según información de la Policía. Además, se destaca su conexión familiar con alias 'Chiquito Malo', ya que su hermana está casada con el hermano del máximo cabecilla del Clan.

Cabe resaltar que hasta el momento la cantante no tiene ninguna clase de investigación por parte de las autoridades con respecto a si hay una presunta vinculación entre la artista y el narcotraficante.

