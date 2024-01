VIDEO: Ana del Castillo se emberracó en pleno concierto; "ven acá porquería"

La reconocida cantante de vallenato, Ana del Castillo, volvió a ser tendencia por un inusual momento que se presentó en medio de una presentación en Ocaña, Norte de Santander, cuando terminó discutiendo e insultando al productor del evento.

La airada reacción de la cantante quedó registrada en videos de los asistentes que grabaron la intensa controversia durante su actuación en el Superconcierto de los carnavales de Ocaña. El incidente rápidamente se difundió en diversas plataformas de redes sociales.

Pues en medio de la presentación de Ana del Castillo, la cantante cambió de humor y, en un giro inesperado, comenzó a insultar al productor del evento tras pedirle en repetidas oportunidades que no le apagara el micrófono.

Ante los gritos del público que pedía una canción más, la cantante reaccionó con exaltación, lanzando insultos al empresario y productor del evento: "Es el empresario, ¿verdad? Ven acá, porquería. Anda aquí. Sí, me vas a apagar… Estoy aquí porque la gente quiere que yo esté aquí", expresó con vehemencia Ana del Castillo.

Publicidad

Sin embargo, la vallenata rápidamente se retractó luego de que le avisan que el problema no era responsabilidad del empresario, sino del productor: "Discúlpeme empresario, usted no es porquería, es el productor", se disculpó la artista originaria de Valledupar, quien no detuvo sus insultos.

Ana del Castillo continuó con una serie de insultos más fuertes, esta vez dirigidos directamente al productor del concierto: "Y bájame de aquí de la tarima, hiju#$%&, porque yo ahorita te agarro malp#$%&. Piensan que una es pe#$%. Yo no soy pe&%$ de nadie, hijue#$%&".

Las amenazas y fuertes palabras dejaron claro el malestar de Ana del Castillo frente a la situación con el sonido, insinuando que cualquier problema adicional podría desencadenar consecuencias mayores.

Publicidad

La reacción de la cantante se volvió viral en redes sociales despertando infinidad de comentarios a favor y en contra de la artista; pues hay quienes la señalan de ser problemática y polémica, mientras que otros defienden su ira al asegurar que fue una falta de respeto y saboteo el apagarle el micrófono en plena presentación.

Puedes ver: