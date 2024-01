Luisa Fernanda W descubrirá una traición este año, asegura vidente

Comenzó un nuevo año y con él nuevos proyectos para famosas personalidades que esperan tener un excelente 2024 con crecimiento profesional, económico y personal; pues muchos no solo piensan en la fama sino en fortalecer sus sentimientos y relaciones, como Luisa Fernanda W y Pipe Bueno que se comprometieron el año pasado.

Por eso, en La Kalle consultamos con Deseret Tavares, experta clarividente, quien leyó el Tarot de varios famosos y dio varios anuncios sobre qué les depara este 2024; algunos salen bien aspectados y otros no tanto.

Por ejemplo, en el caso de Luisa Fernanda W, la tarotista hizo delicados anuncios en los que aseguró que no será uno de los mejores años para la creadora de contenidos quien, según la predicción, enfrentará situaciones que pondrán a prueba la valentía de la prometida de Pipe Bueno.

En diálogo con La Kalle Deseret aseguró que Luisa Fernanda enfrentará un duro episodio que tiene que ver con una traición que saldrá a la luz este 2024 y que pondrá a prueba tanto la personalidad de la joven, como a su círculo cercano; pues allí conocerá el apoyo con el que cuenta en su familia.

"Ella va a sufrir un desengaño, una traición", dice la clarividente en la interpretación de las cartas sobre el futuro de Luisa Fernanda, lo cual genera especulaciones entre los seguidores que han conocido el explosivo anuncio en el que la tarotista además detalla que habrá una prueba escrita con la que la prometida de Pipe Bueno descubre todo.

"Es algo que ella ya sospechaba o ya había visto anteriormente; y será a través de un mensaje de texto que ella confirmará la traición", agrega en La Kalle la clarividente en su inesperada predicción.

Sin embargo, la interpretación de Tavares no termina allí, pues aunque no dice claramente si se refiere a una traición amorosa por parte de Pipe Bueno, asegura que esto no derrumbará la relación de Luisa Fernanda W ya que "aunque pierde la confianza", la pareja logrará superar esta traición y "su relación seguirá sólida".

Deseret también asegura que, después de descubrirse el desengaño, la relación se restablece "pero porque ella es la que trabaja en la relación y es la que pone el empeño para que las cosas se den".

Finalmente, en la lectura de cartas para La Kalle, la tarotista concluye que no habrá ruptura ente Luisa Fernanda W y Pipe Bueno "pero sí habrá problemas para la relación".

Esta predicción de 2024 despierta gran inquietud en los seguidores de la famosa pareja y, la mayoría de ellos, ponen en duda que dicha relación 'tambalee' ya que Luisa y Pipe han demostrado ser una de las relaciones más estables de la farándula colombiana.

