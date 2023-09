Arelys Henao y cómo la falta de estudio la llevó a ser diseñadora

Arelys Henao , es una talentosa cantante colombiana de música popular , que ha dejado una huella imborrable en la industria musical por su voz emotiva y sus canciones de despecho que llegan al corazón de sus seguidores. Pero más allá de su talento musical, Henao ha demostrado tener un gusto excepcional por la moda, convirtiéndose en una referente de estilo en el escenario y fuera de él.

Arelys Henao nos compartió en 'Kallejiando' detalles fascinantes sobre su pasión por la moda y cómo esta se originó en su infancia. La cantante reveló que debido a limitaciones económicas, no pudo asistir a la escuela durante un período de su infancia. Sin embargo, su deseo insaciable de aprender la llevó a leer los periódicos en los que su padre envolvía las compras del mercado. Este temprano contacto con las palabras la llevó a descubrir su talento para la lectura y la escritura.

Arelys recordó esos años diciendo: "Cuando yo vivía en el campo, de 5 a 10 años, yo no estudié, entonces aprendí a leer en los periódicos en los que mi padre envolvía el mercado. Resulta que cuando aprendí, le decía a mi mamá: 'Mamá, ¿qué más hago? Yo sé leer, sé sumar, quiero estudiar'. Entonces ella me decía que por qué no dibujaba".

Fue precisamente cuando comenzó a dibujar que Arelys Henao descubrió su profundo interés por la moda y el diseño. Creaba muñecas con hermosos vestidos y, de esta manera, su pasión por la moda empezó a florecer. Con el tiempo, este gusto se convirtió en una parte integral de su vida y su carrera artística.

Hoy en día, Arelys Henao no solo se destaca por su música y su voz única, sino también por su impecable estilo en el escenario y fuera de él. La artista ha formado un equipo dedicado exclusivamente a la creación de sus vestuarios para presentaciones, entrevistas, eventos y otras apariciones públicas. Según Henao, este equipo se encarga de estudiar cuidadosamente cada aspecto de su vestuario, desde telas hasta colores, siguiendo las tendencias de moda de cada temporada.

La dedicación de Arelys Henao a la moda no solo la hace sobresalir como una figura de estilo en la música popular, sino que también demuestra su versatilidad y su compromiso con su arte. Sus fans pueden esperar verla no solo brillar en el escenario con su música, sino también con su elegante y cuidadosamente seleccionada vestimenta, que es parte integral de su identidad artística.

