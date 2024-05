Así eran los rituales que un brujo le hacía a Diomedes Díaz para curarlo y protegerlo

A solo dos días de la conmemoración del natalicio de Diomedes Díaz, el 26 de mayo, se siguen reviviendo leyendas, mitos y rumores en torno a la vida del cantante Diomedes Díaz. Un personaje crucial en estos rumores fue Elías José Campos, conocido popularmente como "El Hermano Elías". Este hombre, más que un amigo, era considerado el chamán y guía espiritual de Diomedes, alguien en quien el cantante confiaba ciegamente para su bienestar y protección.

"El Hermano Elías", oriundo de Aguachica, Cesar, y residente en Maracaibo, Venezuela, llegó a la vida de Diomedes a través de un amigo común a quien había curado previamente. En una entrevista con el diario El Pilón de Valledupar, Elías describió su relación con el cantante y los rituales que practicaba para curarlo. "Diomedes tenía muchos problemas, especialmente con mujeres y en su hogar, y yo lo ayudaba mucho", relató.

El vínculo entre Diomedes y su brujo personal se convirtió en una leyenda que aún persiste entre sus seguidores y en el ámbito de la farándula. En una de sus composiciones, Diomedes expresó su gratitud hacia Elías, asegurando a sus seguidores que no se trataba de delirios ni locuras, sino de la verdadera capacidad de Elías para curarlo. La canción, 'El Hermano Elías' grabada veinte años después de ser compuesta, reflejaba la fe que Diomedes tenía en su chamán personal.

En la entrevista para El Pilón de Valledupar, en el año 2015, Elías José Campos, contaba con 79 años y reveló que en su vida engendró 30 hijos. La charla con el medio de comunicación se dio mientras Elías visitaba la tumba de Diomedes Díaz, como lo hacía el 26 de mayo de cada año, fecha del cumpleaños de Diomedes, Allí Elías aseguró que "recuerdo a Diomedes como si estuviera aquí a mi lado. A veces lloro, y como me siento ciego, me siento mal. Si Diomedes estuviese vivo, ya me hubiese operado porque él me lo prometió", confesó en el año 2015 Elías, quien solo 4 años después de la muerte de Diomedes falleció también.

Dicho medio de comunicación reveló que el chamán trabajaba con las ciencias ocultas, habilidades que heredó de su padre y perfeccionó con las enseñanzas de la diosa afro María Lionza y otros espíritus venerados en la santería. Desde temprana edad, Elías fue conocido como "El Brujo" debido a sus conocimientos esotéricos, y con el tiempo, se ganó fama por sus poderes para curar males que la medicina convencional no podía tratar.

El hermano Elías describió los rituales con el 'Cacique de la Junta' así: "yo curaba a Diomedes, lo secreteaba, lo bañaba desnudo y había una mujer, Betsy Liliana, que no gustaba de mí, no sé qué le hice”.

A pesar de la estrecha relación y la fama que le trajo la canción de Diomedes, no todos los seguidores del cantante veían con buenos ojos este vínculo. Algunos atribuyen la muerte de Diomedes a su relación con Elías, sugiriendo que la Virgen del Carmen, a quien Diomedes le cantaba y dedicaba canciones, lo había abandonado debido a sus andanzas con el brujo.

