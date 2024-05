Diomedes Díaz y la historia de su frase que se convirtió en meme: "Yo no sé Ernesto, no sé"

A pesar de que Diomedes Díaz, uno de los íconos más grandes de la música vallenata,falleció en 2013, su presencia sigue viva entre sus millones de fanáticos que aún disfrutan de su música en diversas plataformas digitales. A tan solo dos días de su natalicio el 26 de mayo, sus seguidores lo recuerdan como el ídolo que dejó huella en la cultura colombiana, y con el paso del tiempo, salen a la luz detalles inéditos de su vida y legado.

Una de las expresiones más célebres que se le atribuyen es “Yo no sé, Ernesto, no sé”. Esta frase, que se ha vuelto común en la región Caribe y en todo el país, hoy en día es usada para desviar una conversación o negar algo que se sabe. Su origen se remonta a una entrevista realizada en 1991 por el periodista y cineasta Ernesto McCausland, quien era en ese entonces editor general de un reconocido medio de comunicación.

En esa memorable entrevista, Diomedes Díaz compartió sus pensamientos sobre la muerte y pronunció la famosa frase. Ahora, gracias al canal de YouTube de la Fundación Ernesto McCausland, los seguidores del ‘Cacique de la Junta’ pueden revivir esa conversación completa que tuvo lugar hace 26 años.

Durante la entrevista, Diomedes expresó sus temores sobre la muerte y bromeó sobre cómo imaginaba su propio funeral: "Imagino a la viuda y una docena de mujeres más llorándolo" y "a los gamines vendiendo chicles". La conversación giró en torno a sus preocupaciones sobre lo que sucedería después de morir, destacando su icónica frase: “Si yo supiera que muerto serviría más, me moriría hoy mismo, pero no sé, Ernesto, no sé”.

El impacto de Diomedes Díaz en la música colombiana es innegable, con éxitos como "Mi primera cana", "Era como yo", "Amarte más no pude", y "Tú eres la reina", entre muchos otros. Sin embargo, su influencia va más allá de la música, y muchas de sus frases se han convertido en parte del habla popular colombiana.

“Yo no sé, Ernesto, no sé” es una de esas frases que ha trascendido generaciones y ahora es común escucharla en aplicaciones como TikTok. No obstante, muchos desconocen su origen. Durante la entrevista, McCausland le preguntó a Diomedes si pensaba en la muerte, a lo que el cantante respondió sin rodeos: “todos los días”.

En otro fragmento de la entrevista que ha salido a la luz, Diomedes comenta: “El que quiera parrandear que parrandee, el que quiera llevar una banda que la lleve. ¿Por qué estás hablando de la muerte mía, si estamos hablando de la muerte ajena?”. Esta declaración, hasta hace poco inédita, muestra la naturaleza despreocupada y directa del cantante.

La célebre frase surgió cuando Diomedes, tras cantar parte de la canción ‘Mi ahijado’, evitó hablar sobre la viuda madre de ‘Pachito’, protagonista de la canción, y en su lugar, reflexionó sobre la muerte, dejando una marca indeleble en la memoria colectiva.

El uso de “Yo no sé, Ernesto, no sé” sigue siendo común en la región Caribe y es un testimonio del ingenio y carisma del ‘Cacique de la Junta’, que continúa viviendo en el corazón de Colombia.