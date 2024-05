Así lucía la mamá de Yina Calderón a los 15 años, ¿a quién se parece?

Una de las creadoras de contenido colombianas que despierta amores y odios en los internautas es Yina Calderón, una huilense que se dio a conocer en un conocido reality de televisión, donde su forma de ser dejó mucho de que hablar. Pero con los años fue su cambio físico el que se robó el show.

Sometida a diferentes cirugías, la también DJ cambió las facciones de su cuerpo y aumentó sus senos y cola, pero estas intervenciones le han traído algunas complicaciones y en algunos momentos incluso la han criticado porque no quedan tan bien estéticamente. Calderón suele encender las redes con cualquier cosa que hace, característico de su repertorio, pero esta vez no fue precisamente por ella.

A través de su cuenta en Instagram, la huilense compartió una foto antigua de su madre, cuando tenía apenas 15 años, sentada en una silla blanca y vistiendo ropa con estilo de esa época, con una gran sonrisa. Esto despertó cientos de comentarios de sus seguidores, quienes en su mayoría mandaron mensajes buenos, aunque no faltaron quienes aprovecharon el momento para criticarlas.

Estos son algunos de los comentarios que dejaron en la publicación: "Se parece a las tres, es hermosa y todas son hermosas como Dios las hizo", "Se parece a ti Yina", "No parece que fuera mamá de ellas", "Hermosa como todas las madres... se parece mucho a Juliana".

Cabe resaltar que Yina sorprendió a todos mostrando una fotografía junto a Daphne, hija recién nacida de la creadora de contenido Epa Colombia, con quien aparentemente no tenía una buena relación. A ambas se les vio compartir e incluso dejarse mensajes felicitándose: "Que Dios tenga a tu hija llena de mucha salud Epa Colombia es una niña muy hermosa, tiene unos ojos azules divinos, aunque en la última foto ya me lloró, ¿qué tal me vería de mamá?, ¿me luce? De pronto y me animé a tener a Baltazar", escribió Yina

Publicación de Yina Calderón

