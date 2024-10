Beéle le está 'cangrejeándo' a Isabella Ladera tras ruptura: "Esta es pa' ti"

La relación entre el cantante barranquillero Beéle y la modelo venezolana Isabella Ladera parece haber llegado a su fin, desatando una serie de especulaciones en redes sociales.

El romance entre ambos, que parecía estar en su mejor momento, ha sido marcado por polémicas que han puesto al artista en el centro de las críticas, pues todo comenzó al aparecer tras la infidelidad del cantante.

Brandon De Jesús López, conocido como Beéle, enfrentó fuertes rumores de infidelidad tras filtrarse conversaciones que insinuaban que le fue infiel a su expareja Camila Rodríguez, madre de su hijo.

La noticia generó revuelo, especialmente cuando Ladera decidió responder preguntas de sus seguidores en redes sociales, donde dejó claro que su relación con el cantante había terminado.

“Entiendo que todo se haya prestado y que pareciera marketing, pero la verdad yo también estaba ilusionada como algunos de ustedes jaja, no más no se dio”, comentó Ladera en una de sus publicaciones. Esta declaración cerró el capítulo entre ambos, pero los rumores sobre los motivos del rompimiento no tardaron en surgir.

Beéle no supera a Isabella Ladera

A pesar del silencio por parte del cantante, días después Beéle publicó en TikTok un fragmento de una canción de desamor, etiquetando a Ladera y agregando el mensaje "Esta es pa’ ti", lo que desató aún más especulaciones sobre su deseo de retomar la relación.

La acción fue vista por muchos seguidores como un intento del cantante de reconquistar a la modelo, cuya belleza y presencia en redes la han convertido para muchos en una de las mujeres más bonitas de redes sociales.

La ruptura ha generado diversas opiniones, con algunos sugiriendo que Beéle aún no ha superado a Ladera. Mientras tanto, la modelo continúa enfocada en su carrera, sin prestar atención a los comentarios sobre su vida personal.

