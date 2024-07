Campanita revela cómo se enteraron sus papás que le gustaban los hombres

Uno de los participantes del Desafío que se viralizó gracias a su personalidad fue Franck Stiward Luna Valencia, más conocido como Campanita, quien fue uno de los concursantes que cautivó a la audiencia, además de llevar en alto la bandera de la comunidad LGTBIQ+.

Desde su salida ha pasado por varios lugares donde ha contado sus experiencias en el reality y en su vida, pero nosotros lo tuvimos en El Klub de la Kalle y decidimos preguntarle por esas cosas que la gente quiere saber y él no ha contado, como por ejemplo cómo fue la vez en la que salió del closet y le contó a sus padres.

Así se enteraron los padres de Campanita que había salido del closet

Lo primero que dejó claro Campanita fue que desde niño tuvo clara su orientación: "A mí me encantaba mi hombre desde pequeño", siempre supo que le gustaban los hombres, así que indicó que no tuvo como otras personas una confusión, pero aclaro que es muy normal y deben estar tranquilos, pues este tipo de procesos son personales y diferentes en cada persona.

Luego reveló que siempre sintió el apoyo de sus padres, quienes nunca lo hicieron sentir que algo andaba mal en él, si no que, por el contrario, cuando decidió hablar con ellos lo apoyaron y aceptaron como era, pero le dejaron varias cosas claras a modo de concejos.

"Yo les comenté que yo tenía un gusto, de que me gustaba un hombre y todo eso, lo único que hicieron fue aconsejarme, que las personas así no llegan a ningún lado por el tema de la discriminación y todo eso, que me portara bien", haciendo referencia a que esta comunidad no la tiene fácil debido a muchas críticas de las personas.

Finalmente, envío un mensaje a quienes aún no han podido hacer ese paso, indicando que lo importante es la familia y después de eso no importa el resto de personas, aceptarse y quererse como uno es, y siempre tratar bien a los demás siendo fieles a nuestros principios.

