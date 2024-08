Desafío XX: novia de Alejo reacciona a 'melosería' del participante con Luisa

En el capitulo reciente del Desafío XX de Caracol Televisión, se ha desatado un nuevo giro en la dinámica del programa que ha robado la atención de los seguidores. Durante la etapa de semifinales, los participantes tuvieron la oportunidad de salir de la Ciudadela para descansar y recargar energías antes de enfrentar los últimos desafíos.

Al regresar, los semifinalistas fueron sorprendidos con la llegada de exparticipantes de temporadas anteriores, quienes brindarán apoyo para llegar a la final.

Sin embargo, lo que ha generado gran revuelo en las redes sociales es la situación que involucra a Alejo, un integrante del equipo de El Tino Asprilla. En medio de la espera y las sorpresas, Alejo se encontró en el centro de la atención mediática no solo por su desempeño en el reality, sino por los recientes acontecimientos en su vida personal.

Antes del regreso de Luisa, otra de las concursantes que había sido retirada de la Ciudadela, la novia de Alejo, Melissa Duque Ospina, hizo una aparición en el programa.

En ese momento, Alejo manifestó públicamente su amor y fidelidad hacia Melissa, lo que parecía confirmar su compromiso con ella. Sin embargo, la llegada de Luisa, que volvió al show en esta etapa del juego, ha generado confusión y tensión.

Durante la interacción con Luisa, Alejo hizo comentarios que han desatado especulaciones entre los seguidores del programa. Alejo le confesó a Luisa que estaba experimentando sensaciones intensas en su cuerpo y emociones.

"Oiga, a mí se me estaban subiendo los polvos a la cabeza. Gracias a Dios se fue. Está muy hermosa, mucho. Yo no sé qué me está pasando ni con mi cuerpo ni con las sensaciones que siento. Qué felicidad, no puedo creerlo. ¿Le puedo decir algo? Lu, pero concentradita en mí y en exceso", dijo Alejo mientras abrazaba a Luisa en la cama.

Novia de Alejo reacciona tras "declarársele" a Luisa

Tras la confesión de Alejo, los seguidores del programa comenzaron a revisar las redes sociales de Melissa Duque Ospina. Notaron que Melissa había eliminado las fotos en las que aparecía junto a Alejo, lo que ha llevado a rumores sobre la posible ruptura de su relación.

La confusión generada por el regreso de Luisa y los comentarios de Alejo han puesto en el centro de la atención el estado actual de su relación con Melissa.

