El actor de ‘Padres e hijos’ que se cansó de que no lo llamaran y ahora vende biblias

Juan Pablo Obregón , quien hace más de dos décadas fue una de las figuras más queridas de la televisión colombiana, sorprendió a sus seguidores con un giro radical en su vida.

Reconocido por su participación en la icónica serie Padres e hijos , y otras producciones, Obregón decidió reinventarse lejos de los reflectores para dedicarse a nuevos negocios y proyectos familiares.

Un cambio necesario tras la ausencia de llamadas

A pesar de haber sido un galán destacado en la televisión colombiana, con el paso del tiempo las oportunidades laborales disminuyeron. Cansado de esperar propuestas que no llegaban, el actor optó por buscar nuevas alternativas para mantener a su familia, conformada por su esposa y sus seis hijos.

“Lo que busco son opciones para vivir mi vida y que estas me gusten. Llevaba años buscando alternativas y me cansé de esperar a que me llamen”, confesó en una entrevista con el desaparecido programa Lo sé todo.

Obregón incursionó en el negocio de compra y venta de vehículos usados, un área que encontró interesante y rentable. “Es un negocio bonito, pero toca saberlo hacer. Yo mismo busco qué opciones hay, los compro, los arreglo, y los que no necesitan arreglos simplemente los vendo”, explicó.

Juan Pablo Obregón y sus negocios

Además de su incursión en el mundo automotriz, Obregón y su familia crearon un emprendimiento llamado Santo Corazón . Este proyecto se centra en la venta de artículos religiosos, como biblias, libros, imágenes religiosas, peluches y libros, que él mismo describe como “souvenirs católicos”.

La iniciativa, que nació como una manera de combinar la fe con el sustento económico, también busca transmitir valores espirituales. A través de redes sociales, el actor ha compartido algunos de los productos y mensajes motivadores, ganando el cariño de sus seguidores.

Aunque su presencia en televisión ha disminuido, Juan Pablo Obregón demuestra que el éxito no se limita a las pantallas. Su capacidad de reinventarse, siempre con el objetivo de apoyar a su familia, es un ejemplo de resiliencia y versatilidad.

Sus seguidores continúan recordándolo con cariño, no solo por su talento actoral, sino también por su determinación para adaptarse a los retos de la vida. Entre biblias, vehículos y recuerdos de su paso por la televisión, Obregón sigue escribiendo una nueva etapa de su historia.

