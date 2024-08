El dineral que costó el implante capilar de Epa Colombia: "Me sobra"

Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, es una de las figuras más influyentes en las redes sociales colombianas. Su salto a la fama se dio hace una década cuando un cántico en apoyo a la selección nacional la catapultó al estrellato en Instagram. Desde entonces, su nombre ha sido sinónimo de popularidad, controversia y emprendimiento.

Inicialmente, Epa Colombia se destacó por sus videos humorísticos y polémicas, entre las que se incluye un acto de vandalismo contra TransMilenio que la llevó a enfrentar la justicia. Sin embargo, su carrera tomó un giro hacia el emprendimiento cuando decidió incursionar en el negocio de las queratinas.

Este emprendimiento resultó ser todo un éxito, permitiéndole abrir salones de belleza en Bogotá y brindar empleo a numerosas mujeres en busca de una nueva oportunidad.

El crecimiento de su negocio no solo la consolidó como empresaria, sino que también le permitió mostrar una vida llena de lujos en sus redes sociales. Con más de 5,2 millones de seguidores, Epa Colombia ha utilizado su plataforma para compartir abiertamente su estilo de vida, sus logros empresariales y los procedimientos estéticos a los que se ha sometido para mejorar su imagen personal.

¿Cuánto vale el implante de cabello que se hizo Epa Colombia?

Recientemente, la joven reveló en sus historias de Instagram el costo de su reciente implante capilar, "me costó 15 millones de pesos amiga". Según explicó, decidió someterse a este tratamiento debido a la caída de cabello que experimentó tras el parto y a unas entradas hereditarias que siempre habían sido motivo de incomodidad.

Con el implante, no solo logró detener la caída del cabello, sino que también avanzó la línea de implantación del mismo en aproximadamente dos centímetros, lo que le dio un aspecto más voluminoso y juvenil.

El proceso involucró la extracción de cabello de la parte posterior de su cabeza, donde tenía una mayor densidad capilar, para luego implantarlo en la zona frontal, que era menos densa. Epa Colombia comentó con humor sobre la diferencia de densidad que notaba entre ambas áreas, mostrando una vez más su característica franqueza con sus seguidores.

"Amiga, me lo hice porque yo tenía unas entradas hereditarias y aproveché que se me estaba cayendo el cabello para regenerarlo", compartió en una de sus historias. "Apenas me hice el implante, el cabello dejó de caerse, y aproveché que era frentona y me puse más adelante, casi dos centímetros".

Además también contó que su decisión no es por falta de amor propio; "igual yo tengo harto cabello amiga, pero en la parte de adelante no tenía... Y no es que yo no tenga amor propio, al contrario me sobra... son como mis jugueticos que me pongo querida".

Este procedimiento se suma a la lista de transformaciones estéticas que Epa Colombia ha realizado a lo largo de los años, siempre compartiendo cada detalle con su comunidad en redes sociales.

