El escándalo más sonado de Piter Albeiro ¿de dónde sacó la plata para el Lamborghini?

El famoso comediante Piter Albeiro reveló en una entrevista para el programa El Klub uno de los momentos más polémicos de su trayectoria. A lo largo de su carrera, ha tenido que enfrentar críticas que, según él, provienen de personas que no conocen su historia ni su esfuerzo detrás de cámaras.

Durante la entrevista, Piter Albeiro abordó el tema con sinceridad y compartió detalles de un suceso que dejó huella en su vida.

El primer "escándalo" de Piter Albeiro: su Lamborghini

Al hablar sobre su carrera, Piter Albeiro comentó que, aunque ha trabajado arduamente durante años, la gente tiende a minimizar su esfuerzo y éxito. Uno de los "escándalos" más notorios que vivió fue en 2013, cuando adquirió su primer Lamborghini, cumpliendo así uno de sus sueños.

“Yo llegué a Estados Unidos en 2012 para empezar a buscar casa y organizar mi vida. Siempre he sido un apasionado por los carros; no tengo grandes propiedades, pero lo que sí tengo son autos que me encantan", explicó el comediante.

Su pasión por los autos lo llevó a comprar este lujoso vehículo, pero lo que era un motivo de alegría personal se convirtió rápidamente en un tema controversial. "El escándalo vino cuando el periodista José Clopatofsky me contactó para hacer un especial para el Salón del Automóvil. Publicaron la noticia de que yo había comprado mi segundo Lamborghini, cuando apenas era el primero", recordó entre risas.

La noticia no tardó en causar revuelo. Para muchos, resultaba difícil creer que un humorista pudiera darse esos lujos solo "a punta de chistes". Piter Albeiro expresó que este tipo de comentarios le dolieron profundamente, especialmente porque venían de personas que no conocían el esfuerzo detrás de su éxito. "La gente comenzó a preguntarse de dónde sacaba tanto dinero. Parecía como si hubiera hecho algo terrible solo por comprar un auto", comentó con un tono de sorpresa.

La gente piensa que uno vive de contar chistes, pero lo que no entienden es que detrás de cada presentación hay años de esfuerzo y dedicación. No es solo contar chistes, es un trabajo como cualquier otro Piter Albeiro

Piter Albeiro y Jhovanoty, humoristas colombianos en El Klub /Foto: La Kalle

Trabajar duro para triunfar

Piter Albeiro siempre ha sido transparente sobre su deseo de convertirse en un comediante internacional. “Yo me fui a Estados Unidos buscando expandir mi carrera. Como siempre digo, 'los tiburones no nadan en lagos, sino en el océano', y allá es donde quería estar", relató.

Además, durante la pandemia, Albeiro demostró que no tiene miedo al trabajo duro, destacando su disposición a hacer lo que sea necesario para sacar adelante sus negocios.

Cuando me quedé sin empleados por la pandemia, no tuve problema en lavar los carros yo mismo y entregarlos en el aeropuerto. Si estoy en el restaurante y veo que todos están ocupados, yo mismo llevo los platos a la mesa. Piter Albeiro