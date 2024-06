Yina Calderón da detalles de la tusa que vivió por Peter Albeiro: "Me pidió que lo negara"

La conocida creadora de contenido y empresaria Yina Calderón, sorprendió a todoscon una reveladora confesión durante su reciente participación en el programa "El Klub de La Kalle", dirigido por Jhovanoty. En medio de una charla animada con los conductores, Yina confesó haber vivido una intensa tusa por un humorista, lo que desató las especulaciones.

Entre risas y anécdotas, Yina Calderón compartió que se enamoró profundamente de un humorista, quien resultó ser nada menos que Peter Albeiro. "Yo salí con un colega tuyo", dijo a Jhovanoty, y ante la pregunta insistente de con quién, ella respondió de manera enigmática: "el que come callado come dos veces".

Inicialmente reacia a revelar el nombre, Yina finalmente dio suficientes pistas para que se dedujera que se trataba de Peter Albeiro. "Peter Albeiro fue mi gran amor cuando yo salí con él. Él no sabía que yo era de 'Protagonistas' y yo no sabía que él tenía esposa, lo juro por Dios, yo no sabía", aseguró con vehemencia.

La peor tusa de Yina Calderón

La confesión de Yina se tornó más emotiva al narrar el desamor que sufrió. "Me pegué una enamorada ni la H... La mk ya no iba a tomar más, eso fue hace por ahí unos 10 años, yo era otra persona", expresó, recordando cómo esa tusa la llevó a sumergirse en la bebida durante ocho días. "Esa tusa me hizo tomar trago como ocho días, fue la tusa de tu vida, casi me muero".

Yina también destacó la actitud respetuosa de Peter Albeiro cuando ella descubrió que él estaba casado. "Cuando yo me entero me pidió de muy buena manera que no dijéramos nada, no como Giovany Ayala que fue súper grosero conmigo", agregó, dejando claro que aún guarda respeto por Albeiro. "Yo dije no tranqui yo no te voy a dañar el hogar... Es un bacán y lo admiro mucho, yo no soy una mujer interesada, la plata es de ellos, no es mía".

Un amor con clase y humor

Al ser interrogada sobre cómo Peter Albeiro logró conquistarla, Yina fue clara: "El man tiene una clase y a mí me encantan los hombres con clase y un sentido del humor muy particular". Además, detalló cómo se conocieron: "Él me habló por Twitter. Él no sabía que yo era de 'Protagonistas'. Fuimos juntos a algún evento y la gente me pedía fotos. La esposa salió a hablar que yo estaba saliendo con él y yo en ese momento lo negué, pero si fuera ahorita con el carácter que tengo diría que sí y qué".

Al preguntarle respecto a cómo logró superar la tusa Yina aseguró que no volviendo a ver nada de él, "no puedo escuchar la palabra Bucaramanga".

La entrevista culminó con una broma de Jhovanoty, quien entre risas comentó: "Donde los hubieran pillado literalmente se iba a armar un mier...", desatando las carcajadas de todos los presentes. Yina Calderón, fiel a su estilo directo y sin filtros, dejó a todos boquiabiertos con esta revelación.