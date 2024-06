Luisito Comunica probó la changua en Bogotá y su reacción se hizo viral

El conocido youtuber mexicano Luisito Comunica realizó una travesía gastronómica por Colombia. Su recorrido, que incluyó paradas en Cartagena, Medellín y Bogotá, se vio evidenciada en un video que rápidamente captó la atención de millones de seguidores en su canal de YouTube. En esta nueva aventura, Luisito no solo exploró la diversidad culinaria del país, sino que también compartió sus reacciones y opiniones sobre los platillos más emblemáticos que degustó.

Luisito Comunica cuenta con más de 42 millones de suscriptores en su canal de Youtube, en donde el video de "la mejor comida callejera en Colombia" superó los dos millones de reproducciones en menos de 24 horas de haber sido publicado.

El viaje comenzó en Cartagena, donde Luisito visitó el Mercado de Bazurto. Allí se deleitó con una variedad de mariscos, destacándose la cazuela, la cual, según las vendedoras, prometía mejorar el rendimiento íntimo. Además, probó ceviche de camarón, langosta y dulces de coco, cada uno con sabores que reflejan la rica herencia costeña.

La siguiente parada fue Medellín, donde Luisito se sumergió en la cultura paisa probando la bandeja paisa, mondongo, churros y la peculiar "Papas Mugre", que no son más que papas criollas sazonadas con sal, pimienta, limón y diversas salsas. El youtuber quedó fascinado con la calidez de los antioqueños y sus deliciosos platos, destacando la combinación de sabores y la energía que cada platillo le proporcionaba.

Publicidad

Finalmente, en Bogotá, Luisito estuvo en la Plaza de la Perseverancia, conocida por sus tradicionales comidas bogotanas. Aquí, se enfrentó a la tan discutida changua, un caldo hecho a base de leche, huevo, queso, cebolla y cilantro, que dividió sus opiniones. “Es un platillo que nunca había visto y no me prepararía por gusto. (...) Tiene un sabor peculiar, agradable, me gusta para iniciar una mañana con toda la energía”, comentó, aunque sus gestos delataban que no era su favorito. Además de la changua, probó el tamal, el ajiaco y la arepa boyacense, cada uno aportando una experiencia diferente a su viaje culinario.

Al concluir su recorrido, Luisito expresó su aprecio por la comida y la hospitalidad colombiana: “Qué rico se come en Colombia, qué sabroso te recibe la gente, qué bien la pasa uno aquí. Creo que se comió más rico en Cartagena, aunque, sinceramente, las tres ciudades me fascinaron". Con estas palabras, dejó claro que cada ciudad le ofreció una experiencia única y memorable.

Publicidad

También puedes ver: ¿Deberían prohibir el ingreso de mascotas a los restaurantes?